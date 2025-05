Sheinu hrozia pokuty za porušenie práv spotrebiteľov v EÚ

Brusel 26. mája (TASR) - Čínskemu internetovému obchodu Shein hrozia v Európskej únii (EÚ) pokuty pre porušovanie pravidiel o ochrane spotrebiteľov. Únia v pondelok varovala platformu pred nezákonnými praktikami, od falošných ponúk zliav až po zavádzajúce informácie o produktoch. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Platforma Shein má mesiac na to, aby odpovedala a ponúkla Bruselu záväzky na vyriešenie problémov zistených počas prieskumu, ktorý vo februári začala Európska komisia s vnútroštátnymi spotrebiteľskými úradmi v Belgicku, Francúzsku, Írsku a Holandsku.



Prieskum odhalil, že spotrebitelia, ktorí používajú platformu Shein, čelili množstvu taktík vrátane „falošných termínov ukončenia ponuky“, čím na nich platforma vyvíjala tlak, aby rýchlo nakúpili, uviedla Komisia.



Okrem toho prieskum odhalil „chýbajúce, nesprávne a zavádzajúce informácie“ o zákonných právach spotrebiteľov na vrátenie tovaru a vrátenie peňazí a klamlivé označenia, ktoré naznačovali, že produkt ponúka niečo špeciálne, čo už zákon vyžaduje.



EÚ obvinila Shein aj z poskytovania nepravdivých informácií o výhodách udržateľnosti jej produktov.



„Zákony EÚ na ochranu spotrebiteľa nie sú voliteľné, musia sa uplatňovať vo všetkých prípadoch,“ povedal eurokomisár pre právny štát Michael McGrath, ktorý má na starosti ochranu spotrebiteľov.



Dodal, že teraz je na internetovom obchode Shein, aby zlepšil dodržiavanie pravidiel a plne zosúladil svoje postupy so spotrebiteľskými normami EÚ.



Shein zatiaľ neodpovedal na žiadosť AFP o komentár.



EÚ minulý týždeň oznámila tiež, že pripravuje zavedenie paušálneho poplatku vo výške 2 eurá na miliardy balíčkov s nízkou hodnotou do 150 eur, ktoré každý rok zaplavia blok a pre ktoré platili výnimky z ciel. To ovplyvní práve populárne čínske platformy ako Temu a Shein.