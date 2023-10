Shell a Qatar podpísali 27-ročnú dohodu o dodávkach LNG pre Holandsko

Dauha 18. októbra (TASR) - Katar a ropný koncern Shell v stredu oznámili, že uzavreli dohodu na 27 rokov o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) do Holandska. Oznámila to v stredu QatarEnergy, štátna energetická spoločnosť emirátu v Perzskom zálive. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Od minuloročnej invázie Ruska na Ukrajinu sa európske krajiny snažia nahradiť stratené dodávky zemného plynu z Ruska.



Katar bude v rámci dohody od roku 2026 dodávať Holandsku 3,5 milióna ton LNG ročne do importného terminálu Rotterdam Gate počas 27 rokov. Uviedla QatarEnergy, ktorá uzavrela tento rok dve dohody so Shell o podiele na obrovskom projekte North Field v Perzskom zálive.



Ide o druhú veľkú zmluvu Kataru na dodávky fosílnych palív do Európy po tom, čo minulý týždeň podpísal podobnú zmluvu s francúzskou TotalEnergies SE.



Európski energetickí giganti sa chystajú podpísať jedny z najdlhších a najväčších dohôd o dodávkach LNG, keďže sa región pripravuje na svoju druhú zimu bez dodávok cez ruské plynovody, na ktoré sa spoliehal viac ako pol storočie.



"Tieto dohody opätovne potvrdzujú záväzok Kataru pomôcť splniť energetické požiadavky Európy a posilniť jej energetickú bezpečnosť," povedal Saad Šerida al-Kaabi, katarský minister energetiky.



Katar preferuje dohody na desiatky rokov. Emirát, ktorý súperí s USA a Austráliou o dodávky LNG, sa stal atraktívnejším po tom, čo ruská invázia na Ukrajinu rozvrátila energetické trhy a prinútila európske štáty, aby uprednostnili bezpečnosť dodávok pred ekologickými cieľmi. Katar má tendenciu spájať svoje zmluvy s ropou s malou alebo žiadnou flexibilitou miesta určenia.



Katar sa snaží tiež nájsť zákazníkov po miliardových investíciách do zvýšenia svojej produkcie o 64 % do roku 2027. Shell minulý rok kúpil podiel v katarskom projekte.



Hlavný trh pre katarský plyn sa tradične nachádza v Ázii na čele s krajinami ako Čína, Japonsko a Južná Kórea. Zmluva so spoločnosťami Shell a Total je rovnako dlhá ako dohoda, ktorú schválili China National Petroleum Corporation a čínsky Sinopec v roku 2022.