Shell dosiahol v 3. štvrťroku druhý najväčší zisk v histórii

Londýn 27. októbra (TASR) – Britský energetický gigant Shell vo štvrtok oznámil, že zvýši svoju dividendu po tom, ako dosiahol druhý najväčší zisk v histórii v uplynulom 3. kvartáli, aj keď niektoré časti jeho podnikania vykazujú známky spomalenia. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Shell oznámil, že za tri mesiace do septembra 2022 dosiahol upravený čistý zisk 9,45 miliardy USD (9,43 miliardy eur). To je tesne pod priemerným odhadom analytikov, ktorí mu predpovedali zisk 9,69 miliardy USD. A pokles z rekordných 11,47 miliardy USD v 2. štvrťroku, keď sa ceny ropy pohybovali nad hranicou 100 USD za barel (159 litrov).



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol 21,5 miliardy USD.



Shell začiatkom tohto mesiaca upozornil na pokles rafinérskych marží. V chemickej a produktovej divízii Shell, ktorá vyrába suroviny pre iné priemyselné odvetvia, sa upravený zisk v porovnaní s 2. štvrťrokom znížil o 62 %. A pokles bol zaznamenaný aj v prípade plynu. Shell už predtým naznačil, že príspevok z obchodovania s plynom bude nižší, ale upravený zisk divízie klesol viac, ako sa čakalo, o 38 % v porovnaní s 2. štvrťrokom.



Shell zároveň oznámil, že odkúpi svoje akcie za 4 miliardy USD. "Prinášame robustné výsledky v čase pokračujúcich výkyvov na globálnych energetických trhoch," povedal generálny riaditeľ Shell Ben van Beurden.



Minulý mesiac ropný gigant informoval, že van Beurden odíde z funkcie generálneho riaditeľa na konci roka a nahradí ho Wael Sawan.



Van Beurde stál na čele koncernu deväť rokov a ako zamestnanec v ňom strávil takmer 40 rokov. Po tom, ako sa Shell prepadol do obrovskej straty po zavedení prvých blokád na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19, zrušil tisíce pracovných miest a uskutočnil rozsiahlu reštrukturalizáciu, pri ktorej sa spoločnosť zbavila začiatku svojho názvu "Royal Dutch".



(1 EUR = 1,0023 USD)