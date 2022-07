Shell: Európa bude možno musieť počas zimy dodávať energie na prídel

Oxford 14. júla (TASR) - Nie je vylúčené, že Európa bude počas nadchádzajúcej zimy prinútená dodávať energie na prídel. Povedal to vo štvrtok na konferencii v Oxforde šéf ropnej a plynárenskej spoločnosti Shell Ben van Beurden. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Európu čaká skutočne tvrdá zima. Niektorým krajinám sa bude dariť lepšie než iným, všetci však budeme čeliť výraznému rastu cien energií," povedal van Beurden na konferencii európskych energetických firiem Aurora Spring Forum. Zároveň dodal, že v prípade najhoršieho scenára bude musieť Európa dodávať energie na prídel.



Niektoré európske štáty už informovali, že v prípade extrémneho nedostatku energií obmedzia dodávky priemyselným podnikom. Prioritu bude totiž mať zabezpečenie dostatku energií na vykurovanie domácností.



Európska komisia (EK) požaduje, aby členské štáty EÚ naplnili zásobníky plynu do 1. novembra minimálne na 80 %. V súčasnosti sú zásobníky plné na 62,6 % a analytici varovali, že v prípade pokračovania výpadkov zemného plynu z Ruska bude splnenie požiadavky EK mimoriadne ťažké.



Napätie v súvislosti s dodávkami plynu vyvoláva v súčasnosti odstávka plynovodu Severný prúd 1. Ten ruský plynárenský koncern Gazprom odstavil z dôvodu pravidelnej údržby v pondelok 11. júla, pričom sa počíta s tým, že do prevádzky by sa mal opäť vrátiť 21. júla. Nemecko sa však obáva, že Gazprom po ukončení údržby prevádzku plynovodu neobnoví. V tejto súvislosti ratingová agentúry Moody´s v stredu (13. 7.) upozornila, že ak Severný prúd 1 nebude po údržbe 21. júla sprevádzkovaný, Nemecko aj Taliansko budú musieť pristúpiť v dodávkach plynu k prídelovému systému.