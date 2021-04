Shell predpovedá, že predaj palív v 1. kvartáli klesol alebo stagnoval

Londýn 7. apríla (TASR) - Ropný koncern Royal Dutch Shell, najväčší maloobchodný predajca palív na svete, v stredu predpovedal, že v 1. štvrťroku očakáva pokles alebo prinajlepšom stabilný odbyt palív. To naznačuje, že oživenie dopytu po pohonných látkach je stále pomalé pre obmedzenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



Shell ďalej uviedol, že v prvých troch mesiacoch 2021 sa predaj rafinérskych ropných produktov pohyboval v rozmedzí 3,7 - 4,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Na porovnanie v poslednom štvrťroku 2020 to bolo necelých 4,8 milióna barelov/deň. V predchádzajúcom odhade počítal koncern s predajom 4 až 5 miliónov barelov ropných produktov za deň v období január - marec.



Miera využitia rafinérií Shell dosiahla v uplynulom kvartáli 71 % -75 %, čo je menej ako očakávaných 73 % -81 %.



Rafinérske marže spoločnosti Shell sa však v sledovanom období zvýšili približne na 2,6 USD (2,2 eura) za barel z 1,6 USD v predchádzajúcom 4. štvrťroku 2020.



Pokiaľ ide o plyn, Shell očakáva, že výsledky budú „výrazne podpriemerné“. Shell predpovedá v 1. štvrťroku pokles produkcie skvapalneného zemného plynu (LNG) na 7,8 - 8,4 milióna ton z 8,2 milióna v predchádzajúcom kvartáli, čo zaostáva za pôvodnou prognózou 8 - 8,6 milióna ton.



Odhaduje tiež, že extrémne chladné februárové počasie v Texase znížilo jeho tamojšiu produkciu o 10.000 až 20.000 barelov denne. To zrejme skreše až o 200 miliónov USD jeho upravený zisk v 1. štvrťroku. Výsledky za uplynulý kvartál sa koncern chystá zverejniť 29. apríla.



Referenčné ceny ropy v 1. štvrťroku vzrástli okolo 24 % a v stredu sa cena ropnej zmesi Brent pohybovala blízko 63 USD za barel.



(1 EUR = 1,1812 USD)