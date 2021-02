Shell predstavil nové plány na dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Londýn 11. februára (TASR) – Ropný gigant Royal Dutch Shell vo štvrtok predstavil svoje nové plány na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Britsko-holandská spoločnosť zároveň skonštatovala, že v produkcii ropy už dosiahla svoj vrchol, a to v roku 2019. A očakáva teraz jej pokles každý rok o 1 - 2 %.



V rámci splnenia svojich emisných cieľov plánuje v nasledujúcom desaťročí zrušiť sedem rafinérií z 13 a znížiť produkciu benzínu a motorovej nafty o 55 %. "Naša zrýchlená stratégia zníži emisie uhlíka a prinesie hodnotu našim akcionárom, zákazníkom a širšej spoločnosti," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Ben van Beurden.



Shell už vlani v septembri predstavil svoj zámer stať sa do roku 2050 spoločnosťou s nulovými emisiami (vrátane svojich vlastných výrobkov a tých, ktoré predáva). Pripojil sa tak k európskym rivalom BP a Total.



Ropné giganty odpísali aktíva v hodnote miliárd dolárov. Podnietili ich k tomu prognózy, že globálny dopyt po rope sa už nikdy nemusí vrátiť na úroveň pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu začiatkom minulého roka. Z krátkodobého hľadiska však spoločnosť Shell naďalej investuje zhruba 8 miliárd USD (6,50 miliardy eur) ročne do prieskumu a čerpania ropy. Plánuje však investovať tiež 2 - 3 miliardy USD ročne do obnoviteľných zdrojov a vodíka. A ďalšie miliardy do zvýšenia produkcie skvapalneného zemného plynu a nízkouhlíkových palív ako bioetanol.



Kapitálové výdavky sa tak postupne presunú k čistej energii. Shell chce do roku 2030 predať dvakrát toľko elektriny, ako sa predáva v súčasnosti. A rozšíriť svoju globálnu sieť pre elektromobily z aktuálnych vyše 60.000 nabíjacích miest zhruba na 500.000 do roku 2025.



Kritici však tvrdia, že energetické spoločnosti ako Shell postupujú príliš pomaly na to, aby dostatočne znížili emisie uhlíka na dosiahnutie cieľa OSN obmedziť nárast globálnej teploty maximálne na 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej úrovni.



Shell uviedol tiež, že každoročne investuje 100 miliónov USD do „prírodných riešení“, ktoré chránia alebo obnovujú lesy, mokrade a trávnaté porasty pohlcujúce uhlík z atmosféry. Cieľom je odstrániť každý rok 25 miliónov ton oxidu uhličitého z atmosféry do roku 2035.



Na rozdiel od BP však Shell neoznámil expanziu v oblasti veternej alebo solárnej energie. Namiesto toho sa zameria na alternatívne zdroje energie, ako sú vodík a biopalivá. Chce dosiahnuť dvojciferný podiel na globálnom predaji vodíka. A zvýšiť produkciu bioetanolového paliva o 50 %, čím by dosiahol 3-percentný podiel na jeho globálnej produkcii.