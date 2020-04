Shell sa chce stať do roku 2050 uhlíkovo neutrálnym

Londýn 16. apríla (TASR) - Britsko-holandský ropný gigant Royal Dutch Shell sa vo štvrtok zaviazal, že sa do roku 2050 stane uhlíkovo neutrálnym. To zodpovedá záväzku konkurenčného koncernu BP.



„Očakávania spoločnosti sa v rámci diskusií o zmene klímy rýchlo zmenili,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Ben van Beurden. Dodal, že Shell sa teraz snaží naplniť vlastné ambície a chcel by sa stať do roku 2050, alebo aj skôr, energetickým podnikom s nulovými emisiami.



Ropný koncern spresnil, že sa bude snažiť znížiť emisie pri výrobe, tzv. čistú uhlíkovú stopu svojich energetických produktov, o 30 % do roku 2035 a o 65 % do roku 2050. Cieľom Shell je „pomôcť obmedziť priemerný nárast teploty na 1,5 stupňa Celzia v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy“.



Shell prišiel s týmto sľubom v čase, keď ropný sektor zasiahol pád cien ropy na takmer 20-ročné minimá, keďže pandémia nového koronavírusu nasmerovala globálnu ekonomiku do recesie. Situáciu ešte zhoršuje nadmerná ponuka ropy na trhu, ktorá je dôsledkom nedávnej cenovej vojny medzi Saudskou Arábiou a Ruskom.



Pád cien ropy značne zaťažil financie Shell a prinútil koncern znížiť investície.



Vo februári vyhlásil hlavný súper Shell - britský koncern BP, že sa pokúsi dosiahnuť „nulové“ emisie uhlíka do roku 2050. Vyslúžil si však kritiku zo strany environmentálnych aktivistov za nedostatok podrobností o tom, ako plánuje dosiahnuť tento cieľ.