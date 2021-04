Shell sa v 1. štvrťroku dostal z červených čísiel a vrátil sa k zisku

Londýn 29. apríla (TASR) - Ropný koncern Royal Dutch Shell sa v 1. štvrťroku 2021 dostal z červených čísiel a vrátil sa k zisku, keďže ceny ropy sa výrazne zotavili z pádu v predošlom roku.



Britsko-holandská skupina vo štvrtok oznámila, že za tri mesiace do konca marca 2021 dosiahla čistý zisk 5,66 miliardy USD (4,69 miliardy eura) po strate 24 miliónov USD v 1. štvrťroku 2020, keď pandémia nového koronavírusu zasiahla ceny ropy.



Do výsledku je zahrnutý aj príjem 1,4 miliardy USD z predaja aktív a ďalších 400 miliónov USD z prehodnotenia cien ropy v účtovníctve.



Upravený zisk Shell v 1. kvartáli stúpol na 3,23 miliardy USD z vlaňajších 2,86 miliardy USD. Upravený zisk na akciu dosiahol 42 centov, zatiaľ čo vlani to bolo 37 centov/akcia.



„Spoločnosť Shell má za sebou silný štart do roku 2021, keďže za štvrťrok vygenerovala hotovosť viac ako 8 miliárd USD,“ uviedol generálny riaditeľ Ben van Beurden.



Tržby v uplynulom štvrťroku pritom klesli na 55,67 miliardy USD z minuloročných 60,03 miliardy USD.



Shell sa minulý rok prepadol do čistej straty, pretože továrne v mnohých krajinách boli pre blokády spojené s pandémiou zatvorené a lietadlá uzemnené. Koncern preto prepustil viac ako 10 % svojej globálnej pracovnej sily, teda až 9000 ľudí.



(1 EUR = 1,2070 USD)