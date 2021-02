Shell v rámci novej stratégie zredukuje rozsah prieskumu v Nórsku

Oslo 20. februára (TASR) - Britsko-holandský ropný a plynárenský koncern Royal Dutch Shell oznámil, že zredukuje rozsah prieskumu v Nórsku. V budúcnosti sa v tejto krajine sústredí na produkciu zemného plynu a možno aj veternú energiu z turbín na mori. Informovalo o tom nórske ministerstvo pre ropu a energetiku.



Spoločnosť Shell vlani na jeseň uviedla, že v rámci stratégie zníženia uhlíkovej náročnosti svojich prevádzok plánuje obmedziť ropné a plynárenské projekty vo svete. A minulý týždeň predstavila nové plány na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.



V súlade so svojou stratégiou sa koncern rozhodol zamerať v roku 2020 prieskumné aktivity v Nórsku na oblasti okolo existujúcich nálezísk a infraštruktúry, uvádza sa v liste, ktorý zverejnilo nórske ministerstvo na webovej stránke ako súčasť verejnej konzultácie k vládnej správe o energetickej politike.



To podľa Shell znamená tiež, že jeho pozícia v Nórsku sa zmení na primárne plynárenskú spoločnosť. Shell v liste ďalej uviedol, že sa môže podieľať aj na rozvoji produkcie energie z vetra v nórskych vodách, pričom vyzval vládu, aby zvážila daňové stimuly na podporu investícií.



Koncern prevádzkuje druhé najväčšie nórske plynárenské pole Ormen Lange a je partnerom nórskej firmy Equinor na poli Troll. Poskytuje tiež technický servis v závode Nyhamna, kde sa spracúva zemný plyn z niekoľkých ložísk na vývoz do Británie a kontinentálnej Európy.



Rozhodnutie spoločnosti Shell prichádza v čase, keď Nórsko očakáva ponuky od ropných spoločností v najnovšom kole udeľovania licencií v Barentsovom mori.



V roku 2016 spoločnosť Shell odstúpila z nórskeho kola licencií na ťažbu v arktických oblastiach s odvolaním sa na potrebu upraviť svoje portfólio po zlúčení so spoločnosťou BG a pre nízke ceny ropy. Koncern sa však zapojil do ďalšieho kola súťaže o licencie a v roku 2018 získal povolenie na operácie v Nórskom mori.