Shell varuje pred slabšími výsledkami za 3. štvrťrok

Londýn 6. októbra (TASR) - Britsko-holandský ropný gigant vo štvrtok upozornil, že jeho zisky v 3. štvrťroku zasiahne zníženie marží z rafinácie ropy takmer na polovicu aj klesajúce marže z výroby chemikálií a slabší obchod so zemným plynom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Energetický gigant vykázal dva po sebe idúce štvrťroky (teda v prvej polovici roka) rekordné zisky vďaka prudko rastúcim cenám ropy a plynu a veľkým ziskom zo svojich obchodných operácií, ktoré sú najväčšie na svete.



Ale v 3. štvrťroku indikatívne rafinérske marže klesli na 15 USD (15,13 eura) za barel (1 barel = 159 litrov) z 28 USD/barel v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol Shell v aktualizácii pred zverejnením svojich výsledkov 27. októbra a uprostred rastúcich obáv zo spomalenia globálnej ekonomiky.



A zároveň indikatívne marže pre chemické produkty klesli na negatívnych 27 USD za tonu oproti kladným 86 USD v 2. štvrťroku po tom, ako sa celosvetový dopyt po plastoch prepadol.



Pokles rafinérskych marží bude mať negatívny vplyv v pásme od 1 do 1,4 miliardy USD na upravený zisk v tomto segmente pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), uviedol Shell.



Očakáva sa, že výsledky obchodovania so skvapalneným zemným plynom (LNG) a plynom z produkcie Shell v 3. štvrťroku budú "výrazne nižšie" v dôsledku nižšieho sezónneho dopytu, ako aj "podstatných rozdielov medzi papierovou a fyzickou realizáciou na nestálom a dislokovanom trhu".



Obchodovanie s ropou by malo byť podľa odhadov v súlade s predchádzajúcim štvrťrokom.



Americký rival Exxon Mobil pritom začiatkom týždňa signalizoval silné prevádzkové zisky za 3. štvrťrok, keďže zisky zo zemného plynu vykompenzovali slabšie príjmy z rafinácie a z chemickej výroby.











(1 EUR = 0,9915 USD)