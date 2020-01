Shell začína ponúkať vysokorýchlostné nabíjanie elektromobilov

Bratislava 14. januára (TASR) – Predajca palív spoločnosť Shell spustila do prevádzky prvú vysokovýkonnú nabíjaciu stanicu Ionity v strednej a východnej Európe a zároveň otvorila aj prvú vlastnú nabíjaciu stanicu Shell Recharge. Obe zariadenia sú umiestnené v Maďarsku. Spoločnosť Shell plánuje vybudovať do konca roku 2021 približne na 100 čerpacích staniciach v strednej a východnej Európe nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily, informoval v utorok mediálny zástupca Shell, spoločnosť Seesame.



Prvá vysokovýkonná nabíjacia stanica na maďarskej diaľnici uľahčí vodičom elektromobilov cestovanie na väčšie vzdialenosti. Štyri nabíjacie miesta ponúkajú možnosť nabíjania až do 350 kilowattov (kW). Nabíjanie elektromobilov novej generácie trvá vysokovýkonnej nabíjačke desať až 15 minút, a teda sú trikrát rýchlejšie ako súčasné systémy. Ionity, ktoré je joint venture skupiny BMW, Daimler, Ford Motor Company a skupiny Volkswagen spolu s Audi a Porsche, chce vytvoriť v Európe rozsiahlu sieť rýchlonabíjacích staníc s výkonom 350 kW.



Na Slovensku prvú ultrarýchlu nabíjaciu stanicu spustili do prevádzky koncom roka 2018 v Budči pri Zvolene. Vybudovala ju Západoslovenská energetika v rámci projektu NEXT-E, ktorý je spolufinancovaný z fondov Európskej únie.