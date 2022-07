Š.Holý: Partnermi štátu v nájomnom bývaní budú investori

Bratislava 7. júla (TASR) – Partnermi štátu v nájomnom bývaní budú investori, nie stavebné spoločnosti. Samotnú výstavbu aj financovanie bude zabezpečovať súkromný sektor. Developer a ani stavebná spoločnosť pritom nebudú poberať žiadne dotácie ani výhody. Benefity vychádzajúce zo zákona v podobe daňových výhod dostane jedine konkrétny investor. Upozornil na to podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina).



Zákon o štátnej podpore nájomného bývania podľa Holého jasne definuje podmienky, kto môže byť partnerom štátu pri príprave kapacít na bývanie. Zásadnou podmienkou pritom je, že týmto partnerom nebude ani developer, ani stavebná firma, ani majiteľ pozemku.



Holý zdôraznil, že vo vzťahu so štátom bude výlučne investičný partner či investičná banka. "Investor sa následne rozhodne, s kým chce na projekte pracovať a komu dôveruje. Developer a ani nijaká stavebná spoločnosť nebudú poberať žiadne dotácie ani výhody. Benefity vychádzajúce zo zákona v podobe daňových výhod dostane jedine konkrétny investor, pretože ten bude mať so štátom vzťah. Nikto iný," dodal.



Investori sú pritom zahraniční inštitucionálni investori kótovaní na burzách, ktorí majú bohaté skúsenosti s nájomným bývaním. "Je naivné myslieť si, že by riskovali obrovské reputačné a komerčné riziko, ak by porušovali vládou nastavený regulačný rámec," tvrdí Holý s tým, že sa často stretávajú s nepochopením základných pojmov a princípov celého systému.



Najčastejším nedorozumením či nesprávnym tvrdením býva podľa podpredsedu vlády odkazovanie na Register partnerov verejného sektora, tzv. protischránkový register. "Keď pred viac ako šiestimi rokmi vznikol, vznikal s úmyslom a účelom odrezať schránkové spoločnosti a iné netransparentné firmy od veľkých štátnych zákaziek. Keďže pri nájomnom bývaní nejde o štátnu zákazku, je úplne bezpredmetné, či je alebo nie je niekto zapísaný v protischránkovom registri," podotkol Holý.



Podpredseda vlády teda zdôraznil, že štát nemôže a nebude súkromným spoločnostiam podnikajúcim na neregulovanom trhu tlačiť, s kým majú spolupracovať a na ktorých projektoch. Investiční partneri majú podľa jeho slov voľné ruky a môžu si slobodne vyberať, pričom majú za svoje rozhodnutia zodpovednosť.



"Práve trhový princíp je tým mechanizmom, ktorý bude generovať záujem – nepôjde v žiadnom prípade o rozhodnutie štátnych úradníkov. Je teda zavádzaním či nepochopením tvrdiť, že štát bude mať vzťah s developermi, vlastníkmi pozemkov, prípadne stavebnými spoločnosťami. Zo zákona je úplne explicitne jasné, že to tak nie je," doplnil Holý.