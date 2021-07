Š.Holý vyzval zástupcov ZMOS na diskusiu o novej stavebnej legislatíve

Bratislava 22. júla (TASR) – Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) vo štvrtok vyzval Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na diskusiu o konečnom znení stavebnej legislatívy. Reagoval tak na vyhlásenie tohto združenia samospráv, podľa ktorého by mal zákony o územnom plánovaní a o výstavbe stiahnuť z ďalšieho legislatívneho konania a začať pracovať na ich novom znení.



„Rozumieme tomu, že sú to komplikované veci a procesy. A práve preto je dôležité, aby sme diskutovali konštruktívne a neposielali si len odkazy cez médiá. Zástupcov ZMOS preto opäť pozývame do diskusie. Poďme spolu hľadať riešenie, ktoré občanom pomôže,“ uviedol Holý.



Novú legislatívu jeho úrad pripravuje v súlade s programovým vyhlásením vlády, pričom má ísť o zákony, ktoré budú reflektovať na potreby bežných ľudí. „Navrhujeme nové a moderné postupy. Presadzujeme, aby sa požiadavky medzi verejným záujmom a súkromnými záujmami dostali transparentne do rovnováhy. Základom zmeny, na ktorej pracujeme, sú jasné dáta a presný a zrozumiteľný systém pravidiel. Vyhrávať nemá ten, kto sa vyzná v spleti pravidiel, a ani ten, kto dokáže odsúvaním lehôt brániť rozvoju obcí,“ zdôraznil Holý. Podpredseda vlády argumentoval, že nie je možné zakonzervovať zlé riešenia, ktoré nefungujú.



ZMOS požiadal vládu, aby začala odznova pracovať na novej stavebnej legislatíve a zároveň prijala „rýchlu novelu“ stavebného zákona, ktorá odstráni najväčšie problémy súčasne platnej legislatívy. V predloženej podobe návrh vytvorí zmätok a je nevykonateľný. O stiahnutie návrhov stavebnej legislatívy, ktoré Holý opätovne posunul do medzirezortného pripomienkového konania, už minulý týždeň žiadalo občianske združenie Via Iuris, ku ktorému sa v stredu (21. 7.) pridala aj Únia miest Slovenska.