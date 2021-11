Shopping Palace Zlaté piesky s novým spoluvlastníkom

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.

Bratislava 8. novembra (OTS) - Príbeh obchodného centra Shopping Palace sa začal písať jeho otvorením v novembri 2004. Patrí tak k najstarším a najznámejším na Slovensku. Charakteristické je architektúrou, ktorá je popretkávaná prvkami antiky. Centrum leží v blízkosti napojenia na diaľnicu D1 a zároveň pri Vajnorskej radiále, čiže je výborne dostupné električkou, autobusom aj autom. Disponuje parkoviskom s kapacitou vyše 2000 miest. Parkoviská a obchody využívajú aj návštevníci blízkej rekreačnej lokality a jazera Zlaté piesky. M-MARKET a.s. zavŕšil investíciu do Shopping Palace Zlaté piesky v októbri 2021. V súčasnosti je jedným zo štyroch spoluvlastníkov, avšak so 40-ným podielom je zároveň aj spoluvlastníkom najväčším. „“ uviedol predseda predstavenstva a prezident slovenskej spoločnosti M-MARKET, a.s. Z celkovej úžitkovej plochy 31 175 m2 nákupnej galérie Shopping Palace 18 498 m2 zaberá retail. Centrum je špecifické tým, že retailové prevádzky sa nachádzajú na prvom podlaží, pričom administratívna časť je v štvorposchodovej rotunde. Aktuálne v nej má kancelárie 23 nájomníkov.Spomedzi 54 retailových nájomníkov Shopping Palace Zlaté piesky možno spomenúť dm drogerie markt, obuv Deichmann, GG Tabak, lekáreň BENU, kníhkupectvo Panta Rhei, hračkárstvo Dráčik či kaviareň Café Vert. Okrem iného sa tu nachádza zlatníctvo, ale aj služby, ako kaderníctvo. Obľúbený je foodcourt s rôznym občerstvením od ázijských reštaurácií až po burgráreň.tvrdí: „