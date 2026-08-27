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SHP Group absolvovala audit podľa metodiky SMETA
SHP Group absolvovala audit podľa medzinárodne uznávanej metodiky SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit).
Autor OTS
Bratislava 27. augusta (OTS) - Audit poskytol nezávislé posúdenie systémov a postupov SHP Group v oblastiach zodpovedného podnikania, férových pracovných podmienok, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, rešpektovania ľudských práv a uplatňovania etických princípov v podnikaní.
SMETA patrí medzi najrozšírenejšie metodiky sociálnych a etických auditov v globálnych dodávateľských reťazcoch. Je súčasťou systému Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) a poskytuje spoločnostiam a ich obchodným partnerom transparentný rámec na posudzovanie pracovných podmienok a zodpovedného podnikania.
V rámci SHP Group sú požiadavky štandardu implementované v spoločnostiach SHP Harmanec, SHP Slavošovce a Paloma.
Zodpovednosť voči zamestnancom aj obchodným partnerom
Požiadavky SMETA pokrývajú široké spektrum oblastí súvisiacich so zodpovedným zamestnávaním a podnikaním. Patria medzi ne najmä slobodne zvolené zamestnanie, právo zamestnancov na združovanie a kolektívne vyjednávanie, bezpečné a hygienické pracovné podmienky, zákaz detskej práce, férové odmeňovanie, primeraná pracovná doba a zákaz diskriminácie.
SHP Group monitoruje úroveň odmeňovania vo vzťahu k princípom Living Wage - dôstojnej mzdy a pravidelne vyhodnocuje prípadné rozdiely oproti relevantným referenčným hodnotám.
„Úspešný SMETA audit vnímame ako potvrdenie toho, že zodpovedné podnikanie nie je pre SHP Group iba deklarovanou hodnotou, ale súčasťou každodenného fungovania našich spoločností. Dlhodobo chceme vytvárať bezpečné a férové pracovné prostredie pre našich zamestnancov a zároveň byť transparentným a dôveryhodným partnerom pre našich zákazníkov a dodávateľov,“ uvádza Richard Žigmund, predseda predstavenstva SHP Group.
Etické princípy naprieč dodávateľským reťazcom
Zodpovednosť SHP Group sa nekončí pri vlastných prevádzkach. Súčasťou požiadaviek je aj presadzovanie pracovných a ľudských práv v dodávateľskom reťazci a podpora etických obchodných praktík medzi obchodnými partnermi.
Dôležitou súčasťou prístupu SHP Group je tiež ochrana životného prostredia. Spoločnosti skupiny sa zaväzujú k neustálemu zlepšovaniu svojho environmentálneho vplyvu v súlade s príslušnou legislatívou a požiadavkami svojich zákazníkov.
Absolvovanie auditu SMETA tak predstavuje ďalší krok v dlhodobom úsilí SHP Group spájať konkurencieschopné podnikanie s vysokými štandardmi v oblasti pracovných podmienok, ľudských práv, etiky a environmentálnej zodpovednosti.
Výrobné závody v Harmanci a Slavošovciach, ktoré patria do skupiny SHP Group, najväčšieho výrobcu papierovej hygieny v Strednej a Východnej Európe.
SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom do 300 miliónov EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group ročne vyrobí takmer 200 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.
SMETA patrí medzi najrozšírenejšie metodiky sociálnych a etických auditov v globálnych dodávateľských reťazcoch. Je súčasťou systému Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) a poskytuje spoločnostiam a ich obchodným partnerom transparentný rámec na posudzovanie pracovných podmienok a zodpovedného podnikania.
V rámci SHP Group sú požiadavky štandardu implementované v spoločnostiach SHP Harmanec, SHP Slavošovce a Paloma.
Zodpovednosť voči zamestnancom aj obchodným partnerom
Požiadavky SMETA pokrývajú široké spektrum oblastí súvisiacich so zodpovedným zamestnávaním a podnikaním. Patria medzi ne najmä slobodne zvolené zamestnanie, právo zamestnancov na združovanie a kolektívne vyjednávanie, bezpečné a hygienické pracovné podmienky, zákaz detskej práce, férové odmeňovanie, primeraná pracovná doba a zákaz diskriminácie.
SHP Group monitoruje úroveň odmeňovania vo vzťahu k princípom Living Wage - dôstojnej mzdy a pravidelne vyhodnocuje prípadné rozdiely oproti relevantným referenčným hodnotám.
„Úspešný SMETA audit vnímame ako potvrdenie toho, že zodpovedné podnikanie nie je pre SHP Group iba deklarovanou hodnotou, ale súčasťou každodenného fungovania našich spoločností. Dlhodobo chceme vytvárať bezpečné a férové pracovné prostredie pre našich zamestnancov a zároveň byť transparentným a dôveryhodným partnerom pre našich zákazníkov a dodávateľov,“ uvádza Richard Žigmund, predseda predstavenstva SHP Group.
Etické princípy naprieč dodávateľským reťazcom
Zodpovednosť SHP Group sa nekončí pri vlastných prevádzkach. Súčasťou požiadaviek je aj presadzovanie pracovných a ľudských práv v dodávateľskom reťazci a podpora etických obchodných praktík medzi obchodnými partnermi.
Dôležitou súčasťou prístupu SHP Group je tiež ochrana životného prostredia. Spoločnosti skupiny sa zaväzujú k neustálemu zlepšovaniu svojho environmentálneho vplyvu v súlade s príslušnou legislatívou a požiadavkami svojich zákazníkov.
Absolvovanie auditu SMETA tak predstavuje ďalší krok v dlhodobom úsilí SHP Group spájať konkurencieschopné podnikanie s vysokými štandardmi v oblasti pracovných podmienok, ľudských práv, etiky a environmentálnej zodpovednosti.
Výrobné závody v Harmanci a Slavošovciach, ktoré patria do skupiny SHP Group, najväčšieho výrobcu papierovej hygieny v Strednej a Východnej Európe.
SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom do 300 miliónov EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group ročne vyrobí takmer 200 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.