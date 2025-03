SHP Harmanec a SHP Slavošovce úspešne obhájili certifikáciu

Bratislava 26. marca (OTS) - Tieto certifikáty potvrdzujú záväzok spoločnosti k vysokým štandardom kvality a environmentálnej zodpovednosti.ISO 9001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systém riadenia kvality, ktorý zaručuje, že produkty spĺňajú vysoké nároky na kvalitu a zákaznícku spokojnosť. ISO 14001 sa zameriava na efektívne riadenie environmentálnych procesov a minimalizovanie vplyvov na prírodu.” povedal generálny riaditeľ SHP Group, do ktorej závody patria, Richard Žigmund.Foto: SHP GroupCertifikácia ISO 9001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systém riadenia kvality. Tento štandard sa zameriava na zlepšovanie procesov, znižovanie chýb a zabezpečenie, aby produkty a služby spĺňali vysoké kvalitatívne požiadavky. Pre spoločnosť SHP Group obhájenie tejto certifikácie znamená:– Certifikácia ISO 9001 poskytuje zákazníkom garanciu, že produkty spoločnosti spĺňajú najvyššie kvalitatívne štandardy.– Spoločnosť sa zaväzuje neustále zlepšovať svoje procesy, čo vedie k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, nižším nákladom a vyššej spokojnosti zákazníkov.– Zavedenie ISO 9001 pomáha SHP Group optimalizovať interné procesy, čím sa znižuje riziko chýb a zvyšuje sa produktivita.Foto: SHP GroupCertifikácia ISO 14001 sa týka environmentálneho manažmentu. Tento štandard sa zameriava na zavedenie systémov a procesov, ktoré pomáhajú organizáciám minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Pre SHP Group obhájenie tejto certifikácie znamená:– Zavedením ISO 14001 spoločnosť preukazuje, že sa zodpovedne správa k životnému prostrediu, čo je kľúčové pre budúcnosť planéty a zároveň aj pre jej podnikateľský úspech.– Certifikácia pomáha identifikovať a minimalizovať ekologické riziká, čo znižuje potenciálne negatívne dopady na prírodu a posilňuje reputáciu spoločnosti ako environmentálne zodpovedného podniku.– Štandard ISO 14001 umožňuje optimalizovať spotrebu energie, vody a materiálov, čím spoločnosť nielen šetrí náklady, ale aj prispieva k ochrane prírodných zdrojov.Výrobné závody v Harmanci a Slavošovciach, ktoré patria do skupiny SHP Group, najväčšieho výrobcu papierovej hygieny v Strednej a Východnej Európe.SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom do 300 miliónov EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group ročne vyrobí takmer 200 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.