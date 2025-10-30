< sekcia Ekonomika
SHP Harmanec modernizuje výrobu
Nová konvertingová linka zvyšuje kapacitu a kvalitu.
Autor OTS
Bratislava 30. októbra (OTS) - Spoločnosť SHP Group úspešne zavŕšila ďalšiu modernizáciu výrobnej technológie vo svojom závode v Harmanci. Nová linka predstavuje významný technologický skok vpred – jej ročná kapacita dosahuje 12 230 ton, čo je takmer dvojnásobok oproti pôvodnej linke (7 000 ton ročne). Vďaka modernej technológii G1 sa očakáva výrazné zlepšenie kvality výsledného produktu, vrátane vyššej jemnosti a kvalitnejšieho návinu. Linka je zároveň schopná spracovávať papier štandardnej šírky 275 cm, vyrobený z celulózy alebo z recyklovaného papiera. Celková výška investície presiahla 3,9 milióna EUR.
Pôvodná konvertingová linka, od odvíjacích stojanov až po podávač zvitkov, vrátane stroja na výrobu dutiniek, bola nahradená novým, moderným zariadením od renomovaného dodávateľa firmy Gambini. Zmeny sa netýkali len samotnej linky. K existujúcej infraštruktúre boli doinštalované nové dopravníky, zabezpečujúce plynulý tok produktov.
„Modernizácia linky TL2 je ďalším krokom v našej stratégii neustáleho zvyšovania efektivity a kvality výroby. Investícia do najmodernejšej technológie nám umožní nielen zvýšiť objem produkcie, ale aj posilniť našu konkurencieschopnosť na európskom trhu hygienických papierových výrobkov,“ uviedol Richard Žigmund, predseda predstavenstva SHP Group.
K modernizácii sa vyjadril aj riaditeľ závodu Harmanec Ľubomír Kotuláč: „Som hrdý, že môžem byť súčasťou takejto významnej premeny nášho závodu. Nová linka TL2 je výsledkom tímovej spolupráce a jasným dôkazom, že SHP Harmanec je pripravený čeliť výzvam budúcnosti. Verím, že táto investícia prinesie nielen vyššiu produktivitu, ale najmä spokojnosť našich zákazníkov.“
Modernizácia linky TL2 je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti zameranej na zvyšovanie efektivity, kvality a udržateľnosti výroby hygienických papierových produktov.
SHP Group je súčasťou česko – slovenského investičného holdingu ECO – INVESTMENT a.s., do ktorého patria významné spoločnosti z oblasti celulózo-papierenského, potravinárskeho a technologického priemyslu. Svoje aktivity rozvíja v regióne strednej a východnej Európy pričom významne investuje aj do verejnoprospešných a charitatívnych projektov v zdravotníctve, školstve, kultúre a športe.
Pôvodná konvertingová linka, od odvíjacích stojanov až po podávač zvitkov, vrátane stroja na výrobu dutiniek, bola nahradená novým, moderným zariadením od renomovaného dodávateľa firmy Gambini. Zmeny sa netýkali len samotnej linky. K existujúcej infraštruktúre boli doinštalované nové dopravníky, zabezpečujúce plynulý tok produktov.
„Modernizácia linky TL2 je ďalším krokom v našej stratégii neustáleho zvyšovania efektivity a kvality výroby. Investícia do najmodernejšej technológie nám umožní nielen zvýšiť objem produkcie, ale aj posilniť našu konkurencieschopnosť na európskom trhu hygienických papierových výrobkov,“ uviedol Richard Žigmund, predseda predstavenstva SHP Group.
K modernizácii sa vyjadril aj riaditeľ závodu Harmanec Ľubomír Kotuláč: „Som hrdý, že môžem byť súčasťou takejto významnej premeny nášho závodu. Nová linka TL2 je výsledkom tímovej spolupráce a jasným dôkazom, že SHP Harmanec je pripravený čeliť výzvam budúcnosti. Verím, že táto investícia prinesie nielen vyššiu produktivitu, ale najmä spokojnosť našich zákazníkov.“
Modernizácia linky TL2 je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti zameranej na zvyšovanie efektivity, kvality a udržateľnosti výroby hygienických papierových produktov.
SHP Group je súčasťou česko – slovenského investičného holdingu ECO – INVESTMENT a.s., do ktorého patria významné spoločnosti z oblasti celulózo-papierenského, potravinárskeho a technologického priemyslu. Svoje aktivity rozvíja v regióne strednej a východnej Európy pričom významne investuje aj do verejnoprospešných a charitatívnych projektov v zdravotníctve, školstve, kultúre a športe.