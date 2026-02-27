< sekcia Ekonomika
ShredCo získala kladné stanovisko pre spracovanie Li-ion batérií
Cieľom projektu je vybudovanie prevádzky na bezpečné a environmentálne spracovanie použitých lítium-iónových batérií.
Autor TASR
Šurany 27. februára (TASR) - Spoločnosť ShredCo j. s. a. ukončila proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pre zámer s názvom Prevádzka na spracovanie batérií Li-ion v priemyselnom areáli Šurany. Ako firma informovala, od príslušného orgánu získala pre svoj zámer kladné stanovisko. Cieľom projektu je vybudovanie prevádzky na bezpečné a environmentálne spracovanie použitých lítium-iónových batérií.
„Umiestnená bude v existujúcom priemyselnom areáli mesta Šurany a je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky aj Európskej únie. Schválenie EIA predstavuje významný míľnik v príprave projektu,“ uviedla ShredCo.
Zámer bol počas procesu EIA posudzovaný z hľadiska vplyvov na životné prostredie, zdravie obyvateľov, dopravu, hluk, ovzdušie, vodné hospodárstvo aj odpadové hospodárstvo. „Na základe predloženej dokumentácie a odborných stanovísk bolo konštatované, že projekt je realizovateľný pri dodržaní stanovených podmienok. Schválenie EIA vytvára priestor pre ďalšie povoľovacie procesy v zmysle právnych predpisov platných pre územné plánovanie a stavebné konanie. Projekt má potenciál k posilneniu postavenia Slovenska v oblasti spracovania a recyklácie batérií,“ skonštatovala ShredCo.
Projekt spoločnosti sa zameriava na spracovanie batérií pochádzajúcich najmä z elektromobility, spotrebnej elektroniky a priemyselných aplikácií. „Technologické riešenie kladie dôraz na bezpečnosť, minimalizáciu environmentálnych vplyvov a maximálne zhodnotenie cenných materiálov, čím prispieva k rozvoju cirkulárnej ekonomiky,“ doplnila ShredCo.
„Umiestnená bude v existujúcom priemyselnom areáli mesta Šurany a je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky aj Európskej únie. Schválenie EIA predstavuje významný míľnik v príprave projektu,“ uviedla ShredCo.
Zámer bol počas procesu EIA posudzovaný z hľadiska vplyvov na životné prostredie, zdravie obyvateľov, dopravu, hluk, ovzdušie, vodné hospodárstvo aj odpadové hospodárstvo. „Na základe predloženej dokumentácie a odborných stanovísk bolo konštatované, že projekt je realizovateľný pri dodržaní stanovených podmienok. Schválenie EIA vytvára priestor pre ďalšie povoľovacie procesy v zmysle právnych predpisov platných pre územné plánovanie a stavebné konanie. Projekt má potenciál k posilneniu postavenia Slovenska v oblasti spracovania a recyklácie batérií,“ skonštatovala ShredCo.
Projekt spoločnosti sa zameriava na spracovanie batérií pochádzajúcich najmä z elektromobility, spotrebnej elektroniky a priemyselných aplikácií. „Technologické riešenie kladie dôraz na bezpečnosť, minimalizáciu environmentálnych vplyvov a maximálne zhodnotenie cenných materiálov, čím prispieva k rozvoju cirkulárnej ekonomiky,“ doplnila ShredCo.