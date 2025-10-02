< sekcia Ekonomika
Shutdown podľa agentúry Fitch v blízkej budúcnosti neohrozí rating USA
Autor TASR
New York 2. októbra (TASR) - Pozastavené financovanie federálnych inštitúcií a programov v blízkej budúcnosti nepredstavuje hrozbu pre úverový rating Spojených štátov, uviedla v stredu (1. 10.) ratingová agentúra Fitch. Prípadný vplyv na hospodársky rast a verejné financie bude podľa jej názoru závisieť od rozsahu a trvania takzvaného shutdownu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Federálna vláda v USA funguje od 1. októbra v obmedzenom režime po tom, ako sa republikáni a demokrati v Senáte nedokázali dohodnúť na jej financovaní v nasledujúcich zhruba dvoch mesiacoch. Agentúra Fitch uviedla, že rozpočtový deficit USA sa v roku 2025 pravdepodobne zníži na 6,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 7,7 % v predchádzajúcom roku, čiastočne vďaka prudkému nárastu príjmov z ciel, ktoré podľa jej súčasných odhadov dosiahnu v tomto roku približne 300 miliárd dolárov (255,89 miliardy eur).
Napriek zvýšenej neistote vyvolanej sporom o financovanie vlády Fitch naďalej predpokladá, že americký dolár si v dohľadnej budúcnosti udrží dominantné postavenie rezervnej meny, čo je podstatná silná stránka, o ktorú sa opiera rating Spojených štátov.
(1 EUR = 1,1724 USD)
