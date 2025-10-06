< sekcia Ekonomika
Shutdown v USA pokračuje bez náznakov ukončenia krízy
Demokrati odmietajú poskytnúť hŕstku hlasov, ktoré vládnuci republikáni potrebujú na opätovné otvorenie federálnych rezortov.
Autor TASR
New York 6. októbra (TASR) - Pozastavené financovanie federálnych inštitúcií a programov v USA, tzv. shutdown, pokračuje už šiesty deň bez akýchkoľvek známok dohody medzi republikánmi a demokratmi o ukončení krízy. TASR o tom informuje na základe správy AFP a Reuters.
Demokrati odmietajú poskytnúť hŕstku hlasov, ktoré vládnuci republikáni potrebujú na opätovné otvorenie federálnych rezortov, pokiaľ sa obe strany nedohodnú na predĺžení dotácií na zdravotnú starostlivosť, tzv. Obamacare, ktorých platnosť sa končí. Vláda od stredy (1. 10.) nemá peniaze a jej fungovanie sa zastavilo.
Demokrati v Senáte požadujú trvalé predĺženie federálnych dotácií na pomoc ľuďom pri získavaní zdravotného poistenia v rámci zákona o dostupnej starostlivosti. Už preto štyrikrát zamietli návrh zákona o financovaní federálnych agentúr, ktorý schválila Snemovňa reprezentantov. A zdá sa, že budú aj piatykrát hlasovať proti návrhu.
Patová situácia zmrazila približne 1,7 bilióna USD (1,45 bilióna eur) na prevádzku agentúr, čo predstavuje zhruba štvrtinu ročných federálnych výdavkov. Veľká časť zvyšku ide na zdravotné a dôchodkové programy a na platby úrokov z rastúceho dlhu vo výške 37,5 bilióna USD.
Tvrdý postoj demokratov predstavuje pre opozičnú stranu vzácny moment vplyvu v období, keď prezident Donald Trump a jeho republikáni kontrolujú každú zložku vlády. Samotný Trump je obviňovaný zo snahy kumulovať autoritárske právomoci. Hrozí tiež prepustením veľkého počtu štátnych zamestnancov namiesto toho, aby ich len poslal na dočasnú neplatenú dovolenku, ako sa to stalo pri predchádzajúcich shutdownoch.
Republikáni tvrdia, že dotácie na zdravotnú starostlivosť nemajú nič spoločné s udržaním prevádzky vlády a možno sa nimi zaoberať samostatne do konca roka.
Nezávislý Kongresový rozpočtový úrad však odhadol, že Trumpov balík daňových a výdavkových škrtov, ktorý nazval „jeden veľký krásny zákon“ (One Big Beautiful Bill), v skutočnosti pripraví 11 miliónov Američanov o zdravotné poistenie, najmä prostredníctvom škrtov v programe Medicaid pre rodiny s nízkymi príjmami. Toto číslo je nad rámec štyroch miliónov Američanov, ktorí podľa demokratov prídu o zdravotnú starostlivosť v budúcom roku, ak nebudú predĺžené dotácie na zdravotné poistenie Obamacare, zatiaľ čo ďalších 24 miliónov Američanov uvidí dvojnásobné zvýšenie svojho poistného.
Keďže sa v Kongrese nekonajú žiadne formálne rokovania, prieskum CBS News odhalil, že verejnosť s tesnou väčšinou obviňuje republikánov z patovej situácie.
Kevin Hassett, riaditeľ Národnej ekonomickej rady Bieleho domu, povedal, že v nedeľu (12. 10.) sa začne prepúšťať, „ak prezident rozhodne, že rokovania absolútne nikam nevedú“. Podľa nestrannej organizácie Partnerstvo pre verejnú službu zrušilo oddelenie efektívnosti vlády, ktoré viedol miliardár Elon Musk, ešte pred shutdownom 200.000 pracovných miest.
