Shutdown zasiahol ekonomiku USA
Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) - Najdlhšia odstávka federálnych inštitúcií v histórii USA, tzv. shutdown, sa už možno blíži ku koncu. Stihla však uštedriť tvrdú ranu ekonomike, ktorá už zápasila s problémami. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Približne 1,25 milióna federálnych zamestnancov nedostalo výplatu od 1. októbra. Tisíce letov boli zrušené, udeľovanie vládnych zákaziek sa spomalilo a niektorí príjemcovia potravinovej pomoci sa k nej nedostali.
Väčšina stratenej hospodárskej aktivity sa obnoví, keď sa vládne úrady znovu otvoria, pretože federálni zamestnanci dostanú spätne svoje výplaty. Zrušené lety a menej vydaných jedál v reštauráciách však nie je možné nahradiť a niektoré odložené nákupy sa nakoniec vôbec neuskutočnia.
Kongresový rozpočtový úrad (CBO) odhadol, že šesťtýždňová odstávka zníži rast ekonomiky vo 4. štvrťroku 2025 približne o 1,5 percentuálneho bodu. To by znamenalo zhruba polovičné tempo rastu v porovnaní s 3. štvrťrokom. Znovuotvorenie by malo podľa CBO zvýšiť rast v 1. štvrťroku 2026 o 2,2 percentuálneho bodu, ale natrvalo sa stratí ekonomická produkcia vo výške približne 11 miliárd USD.
Predchádzajúce najdlhšie odstávky vlády v rokoch 2018 - 2019 trvali 35 dní a boli len čiastočné, pretože mnohé agentúry boli naďalej plne financované. Výkon ekonomiky to vtedy znížilo len o približne 0,02 %.
Súčasné odstávka však ešte zhorší problémy ekonomiky, medzi ktoré patrí pomalé prijímanie nových zamestnancov, tvrdohlavo zvýšená inflácia a clá prezidenta Donalda Trumpa. Napriek tomu len málo ekonómov predpovedá recesiu.
Počas odstávky nepracovalo približne 650.000 federálnych zamestnancov, čo pravdepodobne zvýši mieru nezamestnanosti v októbri na 4,7 % zo 4,3 % v auguste, čo bol posledný zverejnený údaj.
Uzávera zhoršila pohľad Američanov na širšiu ekonomiku. Klesajúca spotrebiteľská dôvera môže časom znížiť výdavky a spomaliť hospodársky rast.
Shutdown prerušil aj tok údajov o nezamestnanosti, inflácii a maloobchodných výdavkoch, na ktoré sa Federálny rezervný systém (Fed) spolieha pri monitorovaní zdravia ekonomiky. Aj keď sa vláda znovu otvorí, niektoré z týchto údajov budú stále meškať. V dôsledku toho Fed na svojom decembrovom zasadnutí nemusí znížiť úrokové sadzby, už tretíkrát, ako sa všeobecne očakávalo pred shutdownom.
„Čo robíte, ak šoférujete v hmle? Spomalíte,“ povedal predseda Fedu Jerome Powell koncom minulého mesiaca.
Podľa Powella menový výbor Fedu je hlboko rozdelený v otázke, či znížiť kľúčovú sadzbu alebo nie, čiastočne preto, že stav ekonomiky je v súčasnosti nezvyčajne pochmúrny. A dodal, že rozhodnutie sa nedá predpovedať, pričom nedostatok údajov by mohol viesť k tomu, že Fed si urobí prestávku v znižovaní úrokov na svojom zasadnutí 9. - 10. decembra. To by mohlo zabrzdiť pôžičky aj ekonomiku.
