Si Ťin-pching: Čína a Nemecko majú potenciál pre výhodnú spoluprácu

Peking 16. apríla (TASR) - Čína a Nemecko majú obrovský potenciál pre obojstranne výhodnú spoluprácu. Povedal to v utorok čínsky prezident Si Ťin-pching nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi, ktorý je na návšteve v ázijskej krajine. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Obaja lídri diskutovali o širokej škále tém, od bilaterálnych vzťahov až po globálne problémy, ako je ukrajinská kríza.



Počas rozhovoru Si Ťin-pching zdôraznil dôležitosť čínsko-nemeckého partnerstva v rôznych sektoroch vrátane solárnej energie, elektrických vozidiel a výroby batérií. Vyjadril tiež obavy z rastúceho protekcionizmu, pričom uviedol, že obe krajiny by si mali zachovať "objektívnu perspektívu výrobnej kapacity".



Stretnutie sa uskutočnilo deň po tom, ako Scholz vyzval na spravodlivú hospodársku súťaž a obchodné vzťahy s Čínou a zároveň varoval pred dumpingom a nadprodukciou počas diskusie s vysokoškolskými študentmi vo finančnom centre v Šanghaji, kde majú nemecké spoločnosti veľké investície.



Scholzova cesta do Číny sa v utorok končí a médiá hľadajú známky toho, ako bude Európa reagovať na podľa Bruselu dumpingové ceny čínskych výrobkov, ktoré prichádzajú na európsky trh.



Scholz je na oficiálnej návšteve Číny od 14. do 16. apríla. Jeho cesta podčiarkuje napätie v obchode, pričom Európska únia a ďalšie štáty sa sťažujú, že Čína nespravodlivo konkuruje výrobcom z iných krajín zavádzaním ciel, krádežami duševného vlastníctva a politickými zásahmi.



Pred niekoľkými mesiacmi nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková oznámila novú stratégiu Berlína voči Číne založenú na trvaní na pravidlách spravodlivého obchodu.