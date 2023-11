Si Ťin-pching: Čína musí chrániť práva zahraničných firiem

Peking 28. novembra (TASR) - Čínsky vodca Si Ťin-pching nariadil väčšiu ochranu práv a duševného vlastníctva zahraničných firiem. Oznámili to v utorok štátne médiá. Peking sa snaží prilákať do krajiny zahraničné spoločnosti, ktoré odrádzajú tvrdé zásahy úradov a slabá ekonomika. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Americké a európske firmy v Číne sa sťažujú, že podnikanie v krajine je ťažšie ako kedykoľvek predtým, keďže politika, zákon proti špionáži, razie v nadnárodných spoločnostiach a priaznivejšie zaobchádzanie s domácimi konkurentmi negatívne vplývajú na ich dôveru. Peking sa preto snaží vyslať signály, ktoré by pritiahli zahraničné spoločnosti späť.



Si Ťin-pching v písomnom prejave pre samit riaditeľov firiem z členských štátov Združenia pre hospodársku spoluprácu Ázie a Tichomoria (APEC) vyzval na investície v Číne. Sľúbil pritom opatrenia, ktoré "uľahčia zahraničným spoločnostiam investovať a pôsobiť v Číne".



Na pondelkovom (27. 11.) stretnutí politbyra Komunistickej strany Číny, najvyššieho orgánu krajiny, povedal, že Čína musí zabezpečiť "komplexné, otvorené a transparentné" právne zaobchádzanie so zahraničnými subjektmi, uviedla štátna televízia CCTV.



Čínsky právny systém by mal "posilniť ochranu práv duševného vlastníctva, ako aj chrániť legitímne práva a záujmy zahraničných podnikov", citovali prezidenta médiá.



Peking musí "vytvoriť trhovo orientované, právne a prvotriedne medzinárodné podnikateľské prostredie", povedal Si Ťin-pching.



Zahraniční podnikatelia sa už dlho sťažujú na vágne a svojvoľné predpisy v Číne a na krádeže duševného vlastníctva. Na tento problém upozornili aj americkí predstavitelia počas tohtoročných návštev v Číne.



Americké a európske podnikové lobistické skupiny v septembri varovali, že dôvera zahraničných podnikateľov v Čínu dosiahla najnižšie úrovne za celé roky, keďže spomaľujúci sa rast a geopolitické napätie zasiahli investičné vyhliadky. Ale zaznamenali tiež náznaky, že by sa to mohlo zlepšiť po intenzívnejšej komunikácii medzi USA a Čínou a stretnutí čínskeho a amerického prezidenta Joea Bidena tento mesiac.