Si Ťin-pching otvoril prvý Čínou financovaný prístav v Južnej Amerike

Buenos Aires 15. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching spolu s peruánskou prezidentkou Dinou Boluarte virtuálne otvorili prvý prístav v Južnej Amerike, ktorý financuje a kontroluje Čína. Informovala o tom agentúra DPA.



Obrovský prístav sa nachádza v meste Chancay ležiacom približne 80 kilometrov severne od peruánskeho hlavného mesta Lima. Jeho slávnostné otvorenie, ku ktorému Si Ťin-pching a Dina Boluarte pristúpili z bezpečnostných dôvodov iba virtuálne, označila peruánska prezidentka za "historický moment pre Peru". Prístav otvorili prezidenti na úvod samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Ten sa koná v Lime 15. a 16. novembra.



Väčšinový podiel v projekte kontroluje čínska štátna spoločnosť Cosco, konkrétne 60 %. Zvyšných 40 % vlastní peruánska firma Volcan Companía Minera. Celkové investície by mali dosiahnuť 3,5 miliardy USD (3,32 miliardy eur), pričom v prvej fáze by mal prístav zvládať ročne približne milión kontajnerov.



Prístav umožní koncernu Cosco skrátiť čas na prepravu tovarov medzi Peru a hlavným čínskym prístavom Šanghaj na 23 dní. Do spustenia projektu prepravovali lode z Peru tovary do Číny cez mexický prístav Manzanillo a americký Long Beach a preprava tovarov trvala približne 40 dní.



Čínsky prezident v rozhovore pre denník El Peruano povedal, že prístav bude slúžiť na podporu obchodu medzi Čínou a Latinskou Amerikou. Peking a Lima podpísali v roku 2009 dohodu o voľnom obchode, pričom odvtedy sa objem obchodu medzi krajinami zdvojnásobil na 33 miliárd USD.



Za uplynulých 10 rokov investovali Číňania v Peru do viacerých projektov v rôznych sektoroch, najmä v energetickom a ťažobnom. V rámci týchto sektorov dosiahli čínske investície v juhoamerickej krajine za uplynulé desaťročie 24 miliárd USD.



Mnohí ekonómovia však poukazujú na skutočnosť, že prístav bude slúžiť najmä Číňanom. Kongres totiž súhlasil s tým, aby spoločnosť Cosco mala exkluzívne práva na využívanie prístavu. Ako povedal argentínsky expert na logistiku Agustín Barletti pre argentínsky ekonomický denník El Cronista, "to ukazuje, že Čína nestavia prístav pre Peruáncov, ale čínsky prístav na území Peru. A to je obrovský rozdiel," dodal Barletti.



(1 EUR = 1,0533 USD)