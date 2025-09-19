Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Si Ťin-pching v rozhovore s Trumpom privítal rokovania o TikToku

Na archívnej snímke zo 17. marca 2023 logo populárnej siete TikTok. Foto: TASR/AP

TikTok vlastní čínska spoločnosť ByteDance.

Autor TASR
Peking 19. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v rozhovore s americkou hlavou štátu Donaldom Trumpom privítal rokovania o sociálnej sieti TikTok. Washington zároveň vyzval, aby upustil od politiky jednostranného zavádzania ciel, oznámila v piatok čínska štátna tlačová agentúra Sinchua. Prvý telefonický rozhovor medzi oboma lídrami za tri mesiace označila za pozitívny a konštruktívny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Otázku, či Washington a Peking dosiahli dohodu o budúcnosti čínskej aplikácie na zdieľanie krátkych videí, ponechala čínska agentúra otvorenú. Prezident povedal, že čínska vláda rešpektuje vôľu spoločností a víta „obchodné rokovania na základe trhových pravidiel s cieľom dosiahnuť riešenie v súlade s čínskymi zákonmi a predpismi a rovnováhou záujmov,“ uviedla Sinchua. Biely dom na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.

TikTok vlastní čínska spoločnosť ByteDance. Kongres USA vlani schválil zákon, ktorý ju nútil predať americké aktíva do 19. januára 2025, čo spoločnosť odmietla urobiť. Pre obavy o národnú bezpečnosť sa demokrati aj republikáni v zákonodarnom zbore domnievali, že by komunistická vláda v Pekingu mohla získať prístup k množstvu osobných údajov z TikToku a zneužívať ich na získanie politického vplyvu v USA.

Trump po svojom návrate do Bieleho domu konečný termín na dosiahnutie dohody opakovane predĺžil, naposledy tento týždeň v utorok (16. 9.) s účinnosťou do 16. decembra.
