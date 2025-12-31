< sekcia Ekonomika
Si Ťin-pching: Vláda očakáva, že ekonomika narástla tento rok o 5 %
Autor TASR
Peking 31. decembra (TASR) - Čínska ekonomika by mala za tento rok dosiahnuť stanovený rastový cieľ na úrovni približne 5 %, povedal čínsky prezident Si Ťin-pching. Zároveň dodal, že stanovené tempo rastu by ekonomika mala zaznamenať napriek „tlakom počas roka,“ ktoré označil za „veľmi nezvyčajné“. Informovala o tom agentúra AFP.
„Čelili sme nemalým výzvam,“ povedal Si Ťin-pching s tým, že napriek tomu dokázali splniť hlavné ciele v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja. „Tempo rastu ekonomiky by malo dosiahnuť približne 5 %,“ dodal.
Ak sa jeho slová potvrdia, Čína tak zaznamená zhruba 5-percentný rast ekonomiky už druhý rok po sebe. Rovnaké tempo rastu vykázala aj v roku 2024.
Experti do veľkej miery očakávajú, že Peking oznámi rastový cieľ na úrovni približne 5 % aj pre rok 2026. Malo by sa tak stať v marci na začiatku výročného zasadnutia parlamentu.
