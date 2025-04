Si Ťin-pching vyzval EÚ, aby sa spojila s Pekingom v boji proti clám

Peking 11. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval v piatok Európsku úniu (EÚ), aby sa spojila s Pekingom v boji proti „jednostrannému šikanovaniu“ po tom, ako clá amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolali chaos na svetových trhoch. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Trump na 90 dní zmrazil zvýšenie ciel pre väčšinu obchodných partnerov s výnimkou Číny, ktorej clá ešte zvýšil, a to na 145 %. Vystupňoval tak obchodnú vojnu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami a utlmil krátke oživenie na finančných trhoch.



Keď sa oslabil aj dolár, Trump pripustil, že jeho politika zvyšuje nálady a spôsobuje problémy, ale verí, že turbulencie na svetových trhoch sú len prechodné: „Nakoniec to bude krásna vec,“ vyhlásil.



EÚ označil za „veľmi inteligentnú“, keďže sa zdržala odvetných ciel. Šéfka bloku Ursula von der Leyenová však varovala, že Únia stále pracuje na rozsiahlych protiopatreniach. A zavedie ich, ak po 90 dňoch vstúpia do platnosti clá USA. „EÚ bola pripravená oznámiť odvetné opatrenia. A potom sa dozvedeli, čo sme urobili v súvislosti s Čínou,“ povedal Trump.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval EÚ, aby pokračovala v príprave opatrení na boj proti clám, ktoré sú len pozastavené, ale nie zrušené.



Čínsky prezident sa v piatok stretol so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom, ktorý je na návšteve v ázijskej krajine. Čínske štátne médiá citovali Si Ťin-pchinga, ktorý povedal, že Čína a EÚ by sa mali jednoducho spojiť.



„Čína a Európa by si mali plniť svoje medzinárodné záväzky a spoločne odolávať jednostrannému šikanovaniu,“ povedal.



Si Ťin-pching zdôraznil, že by to nielen „chránilo ich vlastné legitímne práva a záujmy, ale zabezpečilo aj medzinárodnú spravodlivosť“. Sánchez po stretnutí s prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu povedal, že obchodné napätie by nemalo brániť spolupráci medzi Európskou úniou a Čínou.



„Španielsko aj Európa majú výrazný obchodný deficit s Čínou, na náprave ktorého musíme pracovať,“ vyhlásil Sánchez na tlačovej konferencii v Pekingu a dodal, že Európa „nesmie dovoliť, aby obchodné napätie stálo v ceste potenciálnemu rastu vzťahov medzi Čínou a Španielskom a medzi Čínou a EÚ“.



Trump hovorí, že chce zmeniť usporiadanie svetovej ekonomiky tým, že prinúti výrobcov, aby sa usadili v USA a aby krajiny znížili colné prekážky pre americký tovar.



Kritici tvrdia, že Trumpova politika spôsobuje chaos vo firmách, ktoré majú zložité dodávateľské reťazce, odcudzuje blízkych spojencov a zdražuje tovar pre amerických spotrebiteľov.



EÚ privítala pozastavenie zvýšenia ciel v USA a ponúkla svoju vlastnú olivovú ratolesť, keď na 90 dní odložila svoje clá na americký tovar v hodnote 20 miliárd eur, aby dala priestor rokovaniam. Ale šéfka bloku pre Financial Times povedala, že ak by rokovania s Trumpom nepriniesli želaný výsledok, má k dispozícii „širokú škálu protiopatrení“. Brusel by napríklad mohol zaviesť poplatky z príjmov z reklamy v rámci digitálnych služieb, ktoré by sa vzťahovali na celý blok, povedala.



Aj Trump varoval, že clá sa môžu vrátiť po 90 dňoch. „Ak nedokážeme uzavrieť dohodu, ktorú chceme uzavrieť, potom by sme sa vrátili tam, kde sme boli,“ povedal.