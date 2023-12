Si Ťin-pching: Zotavovanie čínskej ekonomiky zostáva v kritické

Peking 8. decembra (TASR) - Zotavovanie čínskej ekonomiky je "stále v kritickom štádiu", keďže ho brzdia pomalá domáca aktivita a problémy v sektore nehnuteľností. Uviedol to v piatok prezident Si Ťin-pching, ktorého citovala televízna stanica CCTV. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Druhá najväčšia svetová ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla o 4,9 %. To bolo o niečo menej ako cieľ vlády v Pekingu na úrovni 5 % a jeden z najpomalších hospodárskych rastov za uplynulé roky.



"V súčasnosti je ekonomické oživenie krajiny stále v kritickom štádiu," povedal Si Ťin-pching na stretnutí politbyra Komunistickej strany Číny, najvyššieho rozhodovacieho orgánu krajiny podľa CCTV.



Si Ťin-pching vyzval na prijatie opatrení na oživenie ekonomiky. Uviedol tiež, že pokiaľ ide o ďalší rozvoj, "situácia, ktorej krajina čelí, je zložitá, s rastúcimi nepriaznivými faktormi v medzinárodnom politickom a ekonomickom prostredí".



"Je potrebné zamerať sa na urýchlenie výstavby moderného priemyselného systému, rozšíriť domáci dopyt, predchádzať rizikám a zmierňovať ich," povedal.



Prezident zdôraznil tiež potrebu posilniť "sebadôveru" v kľúčových sektoroch vedy a techniky a urýchliť rozvoj.



Čínski predstavitelia majú problémy udržať zotavenie sa čínskej ekonomiky z dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19, a to aj po odstránení drakonických opatrení na konci roka 2022.



Štatistiky ukázali, že vývoz z Číny v novembri vzrástol, prvýkrát za sedem mesiacov, ale prispel k tomu aj nízky porovnávací základ z minulého roka, keď ekonomiku ochromili blokády. A zároveň prekvapivý pokles dovozu v novembri poukázal na slabú spotrebiteľskú aktivitu na domácom trhu.



Čínsky export je dlhodobo kľúčovým motorom hospodárskeho rastu, ale od vlaňajšieho októbra prevažne klesal, s výnimkou krátkodobého oživenia v marci a apríli.



Ratingová agentúra Moody's začiatkom týždňa znížila výhľad úverovej bonity Číny na negatívny zo stabilného. Poukázala pritom na hrozbu oslabenia fiškálnej, ekonomickej a inštitucionálnej sily Číny.



Prispeli k tomu problémy v sektore nehnuteľností, čo bol ďalší tradičný motor rastu ekonomiky. Toto rozsiahle odvetvie sa zmieta v hlbokej dlhovej kríze, pričom niektorí z najväčších developerov dlžia stovky miliárd dolárov a hrozí im bankrot.



To vyvoláva nedôveru kupujúcich. Ceny domov tak klesajú a čo je najdôležitejšie, hrozí "rozšírenie nákazy" aj do ďalších sektorov. Stavebníctvo a nehnuteľnosti tvoria približne štvrtinu hrubého domáceho produktu Číny.