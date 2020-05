Si Ťin-pching: Bez pandémie by Čína stanovila cieľ rastu na úrovni 6 %

Peking 24. mája (TASR) - V prípade, že by čínsku ekonomiku nezasiahla pandémia nového koronavírusu, Peking by si na tento rok stanovil cieľ hospodárskeho rastu na úrovni približne 6 %, uviedol podľa informácií čínskych médií čínsky prezident Si Ťin-pching.



Čínska vláda sa tento rok prvýkrát rozhodla nestanoviť cieľ hospodárskeho rastu. Ako dôvod uviedla neistotu spojenú so šírením nového koronavírusu.



"Za bežných okolností, ak by k pandémii nedošlo, cieľ hospodárskeho rastu by bol stanovený na úrovni približne 6 %," citovali Si Ťin-pchinga v sobotu (23. 5.) čínske štátne médiá, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. To by bolo v súlade s údajmi, ktoré Reuters zverejnil začiatkom decembra, teda pred nástupom pandémie nového koronavírusu v Číne. Choroba COVID-19 spôsobovaná novým koronavírusom sa následne rozšírila do celého sveta.



"Ak by sme trvali na stanovení rastového cieľa, pozornosť by sa potom musela presunúť na rozsiahle stimuly a dosiahnutie tohto cieľa. To však nie je v súlade s naším plánom ekonomického a sociálneho rozvoja," dodal čínsky prezident.