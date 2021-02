Inovačná agentúra má 32 projektov v oblasti vodíkových technológií

Bratislava 11. februára (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) prijala 32 projektov, ktoré ich spracovatelia prihlásili do výzvy IPCEI v oblasti vodíkových technológií. Kritériá výzvy splnilo 15 projektov, ktoré postupujú ďalej na posúdenie Európskou komisiou (EK). Do výzvy sa zapojili napríklad Eustream, Slovnaft, Železničná spoločnosť Slovensko, ale aj US Steel Košice či výrobca skla Rona.



Generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš zdôraznil, že sa do výzvy zapojilo viac subjektov ako v okolitých krajinách. Napríklad v Českej republike sa prihlásilo len 11 projektov, v Poľsku 29. "Pre nás je to dôkaz, že Slováci si uvedomujú význam inovácií pre ekonomický rast a zároveň vedia, že vodíkové technológie v nich budú hrať v blízkej budúcnosti dôležitú úlohu, či už pri výrobe alebo uchovávaní energie," povedal Blaškovitš. Koordinátor vodíkových technológií SR Juraj Sinay je presvedčený, že sa Slovensko venuje vodíkovým technológiám hneď na začiatku ich rozvoja a pokiaľ sa podarí zachytiť tento trend, bude krajina úspešná.



Výzvu IPCEI vyhlásila SIEA koncom novembra minulého roka a firmy sa do nej mohli zapojiť so svojimi projektovými zámermi do 21. januára. Odbornou komisiou podporené projekty sa posunuli do prednotifikácie EK. SIEA upozornila, že aj projekty, ktoré neboli odporučené sa môžu stať súčasťou IPCEI projektov prostredníctvom partnera v inom projekte, ktorý bol odporúčaný na Slovensku alebo v inom členskom štáte EÚ.



Predložené projekty boli zamerané na výskum a vývoj, prvé priemyselné nasadenie a nechýbali ani infraštruktúrne projekty. "Zo všetkých 32 predložených projektových zámerov komisia odporučila nominovať 15 na ďalšie posúdenie EK. Vo všeobecnosti sa odborníci zhodli, že z hľadiska tém boli projekty nesmierne zaujímavé a podnetné. Mnohé riešili urgentné potreby Európskej únie aj Slovenska spojené so znižovaním uhlíkovej stopy v priemysle, doprave, ale aj v tepelnom hospodárstve a prinášali aj nové pohľady na riešenie týchto problémov," skonštatoval Blaškovitš.



Zoznam schválených projektov je zverejnený na webovej stránke SIEA. Európska komisia začína proces analýzy a hodnotenia projektov už počas februára a marca. Finálne rozhodnutie o notifikácii jednotlivých projektov sa podľa Blaškovitša očakáva koncom roka 2021.