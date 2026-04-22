SIEA: Firmy môžu požiadať o príspevok na inovácie a ich ochranu
Aktuálne sú otvorené dve výzvy.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenské firmy môžu získať finančnú podporu pre výskum, vývoj a ochranu svojich nápadov. V rámci projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2 (ZIVSE2) môžu prostredníctvom inovačných poukážok financovať 85 % oprávnených výdavkov v maximálnej výške 30.000 eur. Celkovo sa má v rámci projektu spolufinancovaného Európskou úniou (EÚ) rozdeliť takmer 12 miliónov eur. Informovala o tom Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).
„Inovácie nemajú byť luxusom veľkých spoločností. Vďaka inovačným poukážkam môžu dnes aj malé podniky s dobrým nápadom získať odbornú pomoc, financovanie a prístup k znalostiam, ktoré im pomôžu uspieť,“ uviedol riaditeľ projektu ZIVSE2 Vladimír Janeček. Projekt podľa neho výrazne zjednodušuje procesy podávania žiadostí, obmedzuje administratívnu záťaž a rozširuje dostupnosť poradenstva aj v online prostredí.
Aktuálne sú otvorené dve výzvy. Jedna sa týka výskumu a vývoja progresívnych technológií a materiálov, druhá registrácie práv duševného vlastníctva, certifikácie výrobkov a posúdenia zhody podľa európskych predpisov. V ďalších fázach budú nasledovať výzvy zamerané na oblasti s vysokým inovačným potenciálom, ako sú napríklad zelené technológie alebo energetická efektívnosť.
Okrem priamej podpory firiem ZIVSE2 posilňuje aj klastrové organizácie, ktoré prepájajú podnikateľské, akademické a výskumné prostredie. Cieľom je zlepšiť spoluprácu v regiónoch, urýchliť prenos know-how a zefektívniť zapojenie slovenských subjektov do medzinárodných projektov a sietí.
