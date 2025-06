V Bratislavskom kraji možno žiadať o príspevok na obnoviteľné zdroje

Bratislava 3. júna (TASR) - Mikro, malé a stredné podniky z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) môžu podávať žiadosti o vydanie poukážky na inštaláciu zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Celkovo je vyčlenených 17,9 milióna eur. Žiadosti z menej rozvinutých regiónov budú môcť podnikatelia podávať v ďalšej etape projektu, ktorá sa spustí približne v druhej polovici júna. Informovala o tom Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).



Firmy, ktoré majú záujem získať príspevok až do výšky 50.000 eur, musia žiadosť o vydanie poukážky podať prostredníctvom informačného systému dostupného na stránke zelenapodnikom.sk. Základnou podmienkou je, že patria do kategórie mikro, malého alebo stredného podniku a vykonávajú hospodársku činnosť, pričom nepôsobia vo vylúčených sektoroch hospodárstva, priblížila agentúra.



V jednej žiadosti môže podnik požiadať o príspevok aj na oba druhy zariadení na výrobu elektriny. Ak by však chcel získať podporu na fotovoltiku aj tepelné čerpadlo či slnečné kolektory, musí to urobiť prostredníctvom dvoch žiadostí. Ak si firma podá viac žiadostí, maximálna výška pomoci je 50.000 eur v súčte pre všetky podané žiadosti, podčiarkli odborníci.



Po odoslaní žiadosti v informačnom systéme sa táto zaradí do poradovníka žiadostí, ktorý je zverejnený na stránke projektu. Nasleduje kontrola, počas ktorej SIEA preverí oprávnenosť žiadateľa aj to, či je jeho žiadosť správne vyplnená a či obsahuje všetky povinné prílohy. Nevyhnutnou podmienkou predloženia žiadosti o vydanie poukážky je aj súbor údajov na monitorovanie obnoviteľných zdrojov energie.



Ak SIEA ukončí administratívnu kontrolu schválením žiadosti o vydanie poukážky, pošle podniku na podpis zmluvu spolu s poukážkou. Po zverejnení v centrálnom registri zmlúv a nadobudnutí účinnosti zmluvy začína plynúť šesťmesačná lehota, počas ktorej má podnik nainštalovať zariadenie a požiadať o preplatenie poukážky, doplnila agentúra.