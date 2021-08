Na poukážky projektu Zelená domácnostiam II sa uvoľní 5,2 mil. eur

Bratislava 12. augusta (TASR) – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uvoľní ešte v tomto roku ďalšie zdroje na poukážky z projektu Zelená domácnostiam II, ktorý sa blíži do záverečnej fázy. K dispozícii bude 5,2 milióna eur. Domácnosti budú môcť požiadať o podporu na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie už začiatkom septembra. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.



"Reagujeme na pretrvávajúci veľký záujem zo strany domácností, ale aj zhotoviteľov. Všetky prostriedky, ktoré sme vyčlenili začiatkom tohto roka, sú už rezervované, a tak už pár mesiacov nebolo možné nové žiadosti podávať. Rozhodli sme sa preto navýšiť sumu určenú pre domácnosti. Na poukážky presúvame aj ušetrené financie pôvodne určené na technickú podporu projektu. Spolu so sumou, ktorá zostala z nevyužitých poukážok, bude k dispozícii 5,2 milióna eur," poznamenal generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.



Žiadosti o poukážky na slnečné kolektory a fotovoltické panely bude možné registrovať na stránke www.zelenadomacnostiam.sk od 6. septembra a na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu od 8. septembra. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti tri mesiace od vydania poukážky v zmysle osobitných podmienok projektu.



"Predpokladám, že týmto tempom dočerpáme európske zdroje vo výške 41 miliónov eur, ktoré sú v projekte určené na poukážky, v predstihu na 100 %. Bol by som rád, ak by sa nám v rámci aktuálneho programového obdobia podarilo spustiť ešte jeden menší projekt, aby sme zabezpečili pre domácnosti kontinuálnu podporu až do začiatku nového programového obdobia, v ktorom sa plánuje pokračovať s takouto formou pomoci," skonštatoval Blaškovitš.