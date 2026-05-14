SIEA: Na Zelenú solidaritu dosiahne viac ľudí, limity vzrástli o 27 %
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Príspevok na kúpu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu z projektu Zelená solidarita bude dostupný pre viac domácností. Hranice, podľa ktorých sa posudzuje, či príjem domácnosti za rok 2024 spĺňa podmienky na zvýhodnenú podporu, vzrástli o 27 %. Nové limity sa vzťahujú na všetky poukážky vydané od 1. júna 2026. Informovala o tom Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).
„Poukážky zo Zelenej solidarity už využili rodiny a seniori v mnohých obciach a mestách na Slovensku. Je dôležité, aby sa informácia o tejto pomoci dostala ku všetkým, pre ktorých je určená. Zvýhodnená podpora až do výšky 90 % oprávnených výdavkov je príležitosťou pre ďalšie nízkopríjmové domácnosti, ktoré si tak môžu trvalo znížiť náklady na teplo, teplú vodu či elektrinu,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Michal Fiala.
Pre posúdenie nároku je rozhodujúci disponibilný príjem všetkých členov domácnosti za kalendárny rok 2024. Ten zahŕňa príjmy všetkých vlastníkov, ako aj osôb s evidovaným trvalým alebo prechodným pobytom v mieste inštalácie zariadenia. Limit priemerného mesačného príjmu dvoch dospelých je napríklad 1228,18 eura, o 279 viac ako predtým. Pre rodinu s dvomi deťmi do 15 rokov limit stúpol o 427 eur na 1970,16 eura. Hranica príjmu pre domácnosť ŤZP s dvomi deťmi do 15 rokov sa posunula o 610 eur na 2814,51 eura.
SIEA odporúča domácnostiam, aby s inštaláciou zariadenia počkali, kým nebude ich príjem overený a poukážka vydaná. Práve tá je potvrdením, že domácnosť splnila príjmové kritériá. Doterajšie skúsenosti totiž ukazujú, že až pri tretine podaných žiadostí boli príjmy nad stanoveným limitom.
Žiadosti o zvýhodnenú podporu s posudzovaním nároku na základe príjmov za rok 2024 je možné v elektronickom systéme registrovať aj aktivovať od 1. mája 2026. K samotnej žiadosti o poukážku nie je potrebné predkladať žiadne doklady o výške príjmu. SIEA si údaje overí priamo v spolupráci s príslušnými inštitúciami po udelení súhlasu členov domácnosti. Poukážky, ktoré zohľadňujú nové príjmové limity, budú vydávané po 1. júni 2026. Záujemcovia si môžu hranicu ročného príjmu vypočítať prostredníctvom kalkulačky na stránke www.zelenadomacnostiam.sk. K dispozícii je tam aj podrobný návod.
Výška príspevkov závisí od inštalovaného výkonu zariadení. Ten by mal byť stanovený primerane tomu, koľko energie domácnosť potrebuje, aby zariadenia pracovali efektívne. V súčasnosti je možné získať na kotol na biomasu poukážku v hodnote najviac 2700 eur a na slnečné kolektory 3600 eur. V prípade fotovoltických panelov je to maximálne 6300 eur, ak spotreba elektriny v domácnosti v predchádzajúcom roku presiahla 7000 kWh.
Od spustenia projektu v októbri 2024 bolo podporených takmer 1300 inštalácií v hodnote takmer šesť miliónov eur, príspevky na ďalších 725 inštalácií sú už rezervované. Žiadosti vybavuje SIEA priebežne a poukážky prepláca do jedného mesiaca od doručenia kompletných podkladov. V projekte je momentálne k dispozícii 2,9 milióna eur pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji a desať miliónov eur v ostatných regiónoch.
Projekt Zelená solidarita, rovnako ako Zelená domácnostiam, čakajú zmeny. SIEA pripravuje zjednodušenie pravidiel a avizovala aj zníženie maximálneho príspevku pre zariadenia na výrobu elektriny. Prioritou má byť podpora zariadení na výrobu tepla.
