SIEA obnoví aktiváciu poukážok na podporu Zelených domácností

Bratislava 14. marca (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) navýši rozpočet projektu Zelená domácnostiam o päť miliónov eur. Mimoriadne doplnenie zdrojov je určené na financovanie inštalácií, ktoré sú zhotovitelia schopní ukončiť do troch mesiacov. Aktivácia poukážok na fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a slnečné kolektory bude obnovená na budúci štvrtok (23. 3.) od 11.00 h až do vyčerpania vyčlenenej sumy, informovala v utorok SIEA.



Dodatočné prostriedky na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach SIEA presunula z iných oblastí podpory z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia. Doplnenie zdrojov má slúžiť najmä na inštalácie, pri ktorých je už dodanie technológie isté. Aktiváciu už vydaných poukážok dodávateľmi pozastavila SIEA pre vyčerpanie prostriedkov 28. februára.



"Chceme, aby boli všetky uvoľnené prostriedky využité, preto vyzývame zhotoviteľov, aby aktivovali iba žiadosti, pri ktorých vedia garantovať dokončenie inštalácie do troch mesiacov od vydania poukážky," zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.



Ďalší záujemcovia budú mať šancu využiť podporu z nového projektu, v ktorom bude prostredníctvom Programu Slovensko pre domácnosti k dispozícii 140 miliónov eur, z čoho viac ako 20 miliónov eur bude určených pre Bratislavský kraj. "Robíme všetko pre to, aby podpora formou poukážok pokračovala od septembra tohto roka," dodal šéf SIEA.



Projekt Zelená domácnostiam bol spustený v roku 2015 ako prvý národný projekt financovaný z európskych fondov. Odvtedy bolo podporených vyše 47.000 inštalácií celkovou sumou viac ako 99 miliónov eur. Len za posledný rok mali domácnosti možnosť čerpať príspevky v celkovej sume 45 miliónov eur. Aktuálne majú domácnosti k dispozícii vydané poukážky v hodnote viac ako desať miliónov eur, ku ktorým ešte zhotovitelia nepodali žiadosti o preplatenie.