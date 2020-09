P. Blaškovitš: Nosnou témou agentúry SIEA budú vodíkové technológie

Bratislava 28. septembra (TASR) - Nosnou témou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) budú vodíkové technológie. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš za účasti ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS).



"Vodíkové technológie sú jednou z nosných tém v rámci portfólia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. My chceme využiť všetky dostupné aj finančné prostriedky na to, aby sme vodíkovú stratégiu naštartovali," priblížil Blaškovitš. Podľa jeho slov je potrebné dôsledne využiť európske finančné zdroje z aktuálneho programovacieho obdobia.



Informoval, že počas jeho štvormesačného pôsobenia vo vedení SIEA sa zaviedol nový systém zásobníkov žiadateľov v projekte podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam. "Nový systém umožňuje, aby prostriedky využilo omnoho viac žiadateľov o podporu," oznámil.



SIEA sa podľa jeho slov sústredí v najbližšej budúcnosti na dve oblasti, ktoré sú aj v názve agentúry, a to na podporu inovácií a rozvoj energetiky. "Podporovať sa budú nové technológie uchovania energie, kam patrí aj vodík. Budeme sa tiež venovať inovatívnym prístupom v oblasti vývoja batérií," doplnil.



Dodal, že inovácie bude agentúra podporovať aj cez tzv. inovačné vouchery, ktorých vydávanie bude výrazne transparentnejšie a bude adresnejšie. "Ak budú mať podniky zmysluplnú technológiu, inováciu, tak jej zavedenie bude podporené," povedal. SIEA sa podľa neho v energetike chce zamerať na podporu OZE, ako aj na energetické poradenstvo pre firmy, domácnosti a profesionálov.