SIEA: Z nove výzvy zostáva na podporu OZE ešte takmer 23 miliónov eur

Bratislava 27. júna (TASR) - Za dva týždne od spustenia novej výzvy na podporu inštalácie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z projektu Zelená domácnostiam zostalo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) z balíka 30 miliónov eur takmer 23 miliónov eur. Záujem o podporu prejavilo registráciou 12.300 domácností, z nich je zatiaľ aktivovaných približne 4000 žiadostí s požadovanou sumou 7,1 milióna eur, informovala v pondelok SIEA.



"Situácia na trhu s energiami, obmedzená dostupnosť zariadení a vyťaženosť zhotoviteľov si vyžiadali výnimočné riešenie. Aktuálne čísla o počte pribúdajúcich žiadostí dokazujú, že systém sa podarilo stabilizovať," uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Podporu tak podľa neho môže dostať každý, kto je po dohode so zhotoviteľmi pripravený inštaláciu ekologického zariadenia zrealizovať do konca októbra 2023.



Najväčší záujem je o fotovoltické panely, ku ktorým si od 13. júna žiadosť nechalo aktivovať 2396 domácností, nasledujú slnečné kolektory so 696 žiadosťami, tepelné čerpadlá so 672 a kotly na biomasu so 294 aktivovanými žiadosťami.



SIEA spustila ďalšie kolo podávania žiadostí o podporu nákupu tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov, fotovoltických panelov a kotlov na biomasu predminulý pondelok (13. 6.). Na rozdiel od doterajšej praxe, keď bola dôležitá prvotná registrácia a časť registrovaných poukážky nevyužila, je v súčasnosti podstatná aktivácia prideleného registračného kódu zaslaním záväznej zmluvy s dodávateľom. Ten má potom tri mesiace na montáž zariadenia.