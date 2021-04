SIEA: Podnikatelia môžu požiadať o kreatívne vouchre aj v tomto roku

Bratislava 20. apríla (TASR) - Malí a strední podnikatelia môžu aj v tomto roku požiadať o kreatívny voucher. V troch odvetviach, a to dizajn, reklama a marketing, IKT – počítačové služby, môžu získať podporu do výšky maximálne 50 % nákladov na služby z týchto oblastí. Výška finančnej pomoci je v rozpätí od 1000 eur do 4300 eur. V utorok o tom informovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).



"Tematickým zameraním vyhlasovaných výziev KV 2021 reagujeme na signály z podnikateľského prostredia, ktoré sme zaregistrovali počas trvania protipandemických opatrení. Výrazne sa zvýšil záujem podnikateľov preniesť svoje podnikateľské aktivity alebo aspoň ich časť do virtuálneho prostredia a získať tak možnosť ponúkať tovary alebo služby online," spresnil generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.



Jednou z najvýraznejších zmien je, že detaily projektu si žiadateľ spresní až po potvrdení rezervácie zdrojov s vysúťaženým subjektom. Pre vysúťažený subjekt aj naďalej platí podmienka podnikania v príslušnom odvetví kreatívneho priemyslu minimálne jeden rok. Avšak čas na ich povinný zápis do zoznamu oprávnených realizátorov sa predlžuje až po moment predloženia žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera. Momentálne je v galérii realizátorov zverejnených už viac ako 860 profilov oprávnených realizátorov.



Informácie o podmienkach aktuálnych výziev budú k dispozícii na stránke www.vytvor.me v sekcii Výzvy od stredy (21. 04.). Online registrácia žiadostí bude otvorená v pracovných dňoch od 26. apríla do 30. apríla v čase od 12.00 do 20.00 h. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho kreatívny voucher. Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 21. mája. Pomoc vo forme kreatívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.