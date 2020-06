Poukážky na kotly na biomasu získalo 300 domácností

Bratislava 19. júna (TASR) – Po otvorení zásobníkového systému v projekte Zelená domácnostiam II získalo poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu 300 domácností. Žiadosti je možné aj naďalej podávať. Budúci týždeň sa otvorí registrácia žiadostí pre slnečné kolektory a pre tepelné čerpadlá. Informoval o tom Stanislav Jurikovič, vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).



Záujem domácností o podporu na výmenu starých neekologických kotlov na uhlie za kotly na biomasu podľa Jurikoviča pretrváva. Maximálny príspevok na inštaláciu moderných kotlov na drevo, štiepku alebo pelety, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky, je 1500 eur. Celková hodnota 300 nových poukážok, ktoré SIEA vydala 18. júna, je 448 500 eur.



„Domácnosti, ktoré poukážku získali, majú tri mesiace na inštaláciu zariadení. Ďalších viac ako 100 domácností, ktorých žiadosti čakajú v zásobníku, má istotu, že ich poukážky budú vydané a môžu sa na inštaláciu pripraviť. Ak budú chcieť zmeniť zariadenie, informačný systém im to umožní až do vydania poukážky. Žiadosti je možné naďalej podávať. Tento rok plánujeme pre kotly vydať ďalšie poukážky v hodnote viac ako 750.000 eur," uviedol Jurikovič. Podávanie žiadostí pre slnečné kolektory otvorí SIEA v pondelok, pre tepelné čerpadlá v stredu a pre fotovoltické panely v pondelok 29. júna.



V súčasnosti je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 7000 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok je viac ako 14 miliónov eur.



Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov.