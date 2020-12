SIEA predĺžila výzvu IPCEI na vodíkové projekty do 21. januára

Bratislava 21. decembra (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) posunula pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 uzávierku výzvy na projekty IPCEI (Important Projects of Common European Interest) v oblasti vodíkových technológií až na 21. januára budúceho roka. V pondelok o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.



"Výzvu IPCEI v oblasti vodíkových technológií pre projekty, ktoré prekonávajú súčasné najvyspelejšie riešenia, sme pôvodne vyhlásili s uzávierkou 31. decembra 2020. Avšak na základe posúdenia celospoločenskej situácie s výrazne obmedzenou mobilitou a po preskúmaní všetkých potrebných procesných úkonov s cieľom ich zefektívnenia sa SIEA rozhodla poskytnúť dodatočných 21 dní na prípravu projektových zámerov," uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Projekty je tak možné prihlasovať až do 21. januára 2021 do 15.00 hod.



SIEA je spolu s Ministerstvom hospodárstva SR zodpovedná za národný výberový proces projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií. O tom, ktoré projekty budú podporené, rozhodne Európska komisia. "Verím, že v Slovenskej republike máme dostatok spoločností, ktoré chcú byť súčasťou ambicióznych inovácií, a že tieto firmy využijú možnosť zúčastniť sa strategických projektov, ktoré súvisia s implementáciou vodíkových technológií v rozličných oblastiach," zdôraznil Blaškovitš. Všetky dôležité informácie o tom, ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií a o pripravovanom národnom výbere projektov, sú zverejnené na webovom sídle SIEA.