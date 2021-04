SIEA prijíma žiadosti iba na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Bratislava 3. apríla (TASR) – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozastavila podávanie žiadostí o podporu na kúpu tepelných čerpadiel aj fotovoltických panelov. V projekte Zelená domácnostiam II. zostali začiatkom apríla už iba prostriedky na slnečné kolektory a kotly na biomasu. Vyplýva to z údajov zverejnených na webovej stránke agentúry.



SIEA doplnila vo februári do zásobníkov 10,8 milióna eur, čo boli všetky voľné prostriedky, ktoré vtedy mala agentúra v projekte k dispozícii. SIEA na svojej internetovej stránke uviedla, že podávanie ďalších žiadostí o poukážky na zakúpenie tepelných čerpadiel aj fotovoltických panelov je v súčasnosti pozastavené. Z celkovej sumy pritom vo februári na tepelné čerpadlá vyčlenila až šesť miliónov eur a na fotovoltické panely 1,6 milióna eur.



Na projekt bolo celkovo vyčlenených z eurofondov 37 miliónov eur, aktuálne je voľných už iba necelých 1,2 milióna eur. Záujemcovia o príspevok na nákup kotla na biomasu majú k dispozícii ešte necelých pol milióna eur a na solárne kolektory je ešte pripravených takmer 700.000 eur. Aktuálne sumy sa však môžu zvýšiť, pokiaľ niektorý zo záujemcov svoju poukážku neuplatní, alebo projekt nestihne zrealizovať. SIEA v minulosti uviedla, že všetky voľné prostriedky, ktoré vzniknú z nevyužitých rezervovaných poukážok, dá opätovne do zásobníkov.



Zaregistrovaní záujemcovia o dotáciu môžu poradie svojej žiadosti sledovať v zásobníku projektov a na inštaláciu sa pripraviť. Do vydania poukážky môžu v zaregistrovanej žiadosti zmeniť napríklad výrobcu zariadenia. Na inštaláciu zariadení majú domácnosti tento rok predĺženú lehotu až päť mesiacov od vydania poukážky. Výška podpory závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Maximálny príspevok na tepelné čerpadlá je 3400 eur, pri slnečných kolektoroch je to 1750 eur a po 1500 eur môžu získať domácnosti na inštalácie fotovoltických panelov a kotlov na biomasu.