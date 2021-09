Slovenské firmy dostanú finančnú pomoc na inovácie

Bratislava 29. septembra (TASR) – Slovenské firmy budú môcť dostať finančnú dotáciu na poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií a na služby spojené s výskumom a vývojom vo výške od 2000 do 10 000 eur.



Výzvu pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR okrem územia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a podnikajú viac ako 12 mesiacov, otvorí od 6. októbra Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V BBSK sa firmy mohli do výzvy prihlásiť v rámci pilotného projektu.



„Radi by sme podporili slovenské podniky v zavádzaní inovácií vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnení svojho obchodného modelu. Na to všetko možno poukážky využiť,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Celková suma určená na výzvu je dva milióny eur a podnikatelia môžu mať uhradených až 85 % oprávnených výdavkov. Žiadateľovi môže byť poskytnutá maximálne raz.



Riešiteľmi zadaní musia byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú zverejnené v zozname oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci projektu inovujme.sk, podnikajú aspoň 12 mesiacov, a činnosti, ktoré realizujú v rámci inovačných projektov, musia byť zapísané v obchodnom registri, respektíve živnostenskom registri, najmenej šesť mesiacov.



Celý proces je podľa Blaškovitša pre žiadateľov nastavený proklientsky a znižuje byrokratickú záťaž, ktorá sa často v minulosti s eurofondmi spájala.



„Podnikatelia, ktorí majú o inovačnú poukážku záujem, môžu navštíviť jedno z našich regionálnych konzultačných centier alebo nás kontaktovať prostredníctvom zákazníckej linky. Radi ich procesom registrácie prevedieme,“ dodal šéf SIEA.