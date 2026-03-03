Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SIEA spúšťa druhú výzvu na progresívne technológie s duálnym využitím

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Hodnota inovačných poukážok sa pohybuje od 3000 eur do 30.000 eur, pričom intenzita pomoci môže dosiahnuť až 85 % oprávnených nákladov projektu.

Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila druhú výzvu Inovačné poukážky na progresívne technológie a materiály pre duálne použitie. Hodnota inovačných poukážok sa pohybuje od 3000 eur do 30.000 eur, pričom intenzita pomoci môže dosiahnuť až 85 % oprávnených nákladov projektu, informovala v utorok SIEA.

Celkový balík financií na túto výzvu je dva milióny eur a podávanie žiadostí prostredníctvom portálu INOWA sa spúšťa 1. apríla o 12.00 h.

Prostredníctvom národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2 agentúra podporí podniky pri vývoji, testovaní a zavádzaní pokročilých technologických riešení určených na civilné aj obranné využitie.

„Súčasťou podpory je aj posilňovanie spolupráce medzi podnikateľským sektorom a výskumnými inštitúciami,“ uviedla SIEA. Žiadatelia majú zároveň k dispozícii komplexné online inovačné poradenstvo, ktoré im poskytne odborné konzultácie a technickú podporu potrebnú pri príprave a realizácii projektov.

Výzva je zameraná na podporu vývoja a zavádzania progresívnych technológií a materiálov s duálnym použitím, najmä prostredníctvom testovania, certifikácie a analýzy nových produktov, návrhu a vývoja inovatívnych zariadení a materiálov, výroby a overovania prototypov, optimalizácie procesov so zameraním na zvýšenie efektivity, ako aj simulácií a modelovania technologických riešení.
.

