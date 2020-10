SIEA spúšťa online podujatia pre podnikateľov v kreatívnom priemysle

Bratislava 28. októbra (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spúšťa od 10. novembra online semináre pre podnikateľov v kreatívnom priemysle. Rady odborníkov z oblasti reklamy, marketingu či dizajnu by mali podnikateľom pomôcť napríklad s tvorbou nových obchodných modelov v krízovom období. Podujatia organizuje SIEA v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, informoval v stredu vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.



Online podujatia budú prebiehať dvakrát denne, a to v dopoludňajšom a popoludňajšom bloku. Termíny a časy vrátane online registrácie zverejnila SIEA na stránke projektu www.vytvor.me. "Tešiť sa môžu aj podnikatelia z IT sektora, ktorým bude už čoskoro predstavený podobný formát online vzdelávania," uviedol Jurikovič.



Semináre orientované na reklamu a marketing bude viesť bloger a majiteľ marketingovej agentúry samsiDigital Kamil Aujesky, spolu s Oľgou Mihálikovou, manažérkou Ceny za architektúru a odborníčkou Slovenskej komory architektov na propagáciu profesie architekta. Semináre pre dizajnérov bude viesť produktový dizajnér Michal Staško, držiteľ ocenenia RedDot Design Award 2013 v kategórii product design, a ekonóm-marketér Marian Hains.



Národný projekt je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jeho súčasťou je aj podpora prostredníctvom kreatívnych voucherov určených pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem využiť služby z oblastí dizajnu, reklamy, programovania a architektúry.