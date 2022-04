SIEA spúšťa výzvu na inovácie v oblasti zdravotníctva

Bratislava 26. apríla (TASR) – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila finančnú pomoc na inovatívne projekty v zdravotníctve. V nej môžu firmy dostať na realizáciu takýchto projektov poukážky v hodnote od 10.000 do 50.000 eur. Výzva bude otvorená 2. mája na jeden mesiac a agentúra na ňu vyčlenila spolu 1,5 milióna eur, uviedla v utorok SIEA.



"Som rád, že po výzvach, ktoré sme úspešne otvorili minulý rok, môžeme slovenským podnikom opäť poskytnúť finančnú podporu, tentokrát v najdôležitejšej a poddimenzovanej oblasti – zdravotníctve," uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Inovačné poukážky budú preplatené formou predfinancovania, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov.



Inovačné poukážky môžu využiť slovenské firmy, ktoré podnikajú minimálne jeden rok. Určené sú na projekty výskumu a vývoja pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných a infekčných ochorení, pre materiály a biomateriály v zdravotníctve, lieky a liekové formy, 3D tlač a 3D biotlač, senzory, diagnostiku či technológie na monitorovanie zdravotného stavu pacienta. Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Róbert Babeľa od projektu očakáva kvalitatívne zlepšenie nášho zdravotníctva a efektívnejšie služby pre pacientov



Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.