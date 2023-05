SIEA: Ukončenie výroby žiariviek je šanca na úspornejšie osvetlenie

Bratislava 4. mája (TASR) - Výroba kompaktných žiariviek a kruhových žiariviek bola ukončená už vo februári a v auguste sa zastaví aj výroba trubicových žiariviek. Ukončenie výroby trubicových žiariviek je jedinečnou príležitosťou zabezpečiť v tisíckach budov moderné, úsporné a spoľahlivé osvetlenie s možnosťou regulácie, ktoré umožní aj ďalšie úspory v budúcnosti, uviedla vo štvrtok Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).



"V uvedených termínoch sa končí platnosť výnimiek pre tieto druhy výrobkov, ktoré obsahujú ortuť, následne je umožnený už len ich dopredaj," spresnila SIEA. Lineárne žiarivky sa využívajú v administratívnych budovách, ale aj v školách, nemocniciach, obchodných priestoroch a výrobných halách. Zatiaľ čo pri výmene kompaktných žiariviek so závitom existuje množstvo náhrad vhodných do pôvodných svietidiel, pri lineárnych žiarivkách sa budú musieť manažéri a prevádzkovatelia budov rozhodnúť, či ich vymenia za úspornejšie LED žiarovky alebo nakúpia nové LED svietidlá.



"V oboch prípadoch to môže priniesť úsporu elektriny 30 %. Ak inštalujú nový osvetľovací systém s možnosťami riadenia, môžu ušetriť ďalších 20 % elektriny," priblížila hovorkyňa SIEA Zuzana Valentová.



Praktické rady a odporúčania, ako túto zmenu zvládnuť, prezentovali odborníci na konferencii Svetlo v obciach a budovách, ktorú zorganizovala SIEA ešte v druhej polovici apríla v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva Žiť s energiou. Prezentácie a záznam z konferencie sú k dispozícii na stránke SIEA.