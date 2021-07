SIEA v novej výzve rozdelí 44 miliónov eur na obnovu verejných budov

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov vrátane škôl. Pre pre obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj štátnu správu a verejnoprávne organizácie SIEA vyčlenila v aktuálnej výzve 44 miliónov eur. V pondelok o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.



„Do tejto výzvy sme realokovali všetky aktuálne možné voľné prostriedky. Čo je pre žiadateľov pozitívna správa, podmienky sme maximálne zjednodušili, aby bolo možné pomoc využiť čo najefektívnejšie a bez zbytočnej administratívy,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Výzva je vyhlásená a termín prvého hodnotiaceho kola je 29. októbra, nasledujúce kolo bude uzatvorené 30. novembra. Základným cieľom podpory je zvýšiť energetickú hospodárnosť budov nad rámec platných minimálnych požiadaviek, pričom je možné využiť aj obnoviteľné zdroje energie. Obnovené budovy musia byť skolaudované do konca roka 2023.



„Výška podpory je podobne ako v minulosti v rozsahu od 95 až do 100 % v závislosti od toho, či projekt predkladá samospráva alebo štátna organizácia. Predpokladám, že pomoc by mohlo využiť približne sto projektov,“ spresnil Blaškovitš. Aktuálne je výzva súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. V minulosti SIEA ukončila tri výzvy s podobným zameraním. Doteraz bolo obnovených 770 budov, pričom sa použilo 328 miliónov eur z európskych zdrojov, ďalšie projekty sa dokončujú.