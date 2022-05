SIEA vyhlásila súťaž na vodíkové autobusy aj ďalšie stanice na vodík

Bratislava 17. mája (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila verejné obstarávanie na dodávku troch vodíkových čerpacích staníc a na prenájom vodíkových autobusov. Dve stanice by mali pribudnúť v Trenčianskom a Košickom samosprávnom kraji a tretia bude mobilná. Dva autobusy by sa mali využívať na prezentačné jazdy v rôznych lokalitách v rámci územia Slovenskej republiky, uviedla v utorok agentúra.



"Stále sme presvedčení, že vodík predstavuje optimálne riešenia pre energetiku, ale aj čistejšie životné prostredie," uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Zdôraznil, že vozidlá s palivovými článkami poháňanými vodíkom sa dojazdom aj časom potrebným na natankovanie najviac približujú benzínovým a naftovým autám, no neprodukujú žiadne znečisťujúce látky. Autobusy majú mať dojazd minimálne 200 kilometrov a musia mať minimálne 15 miest na sedenie pre cestujúcich. SIEA ich plánuje zapožičiavať aj subjektom štátnej a verejnej správy alebo samosprávy, aby si vyskúšali, ako môžu fungovať hromadné dopravné prostriedky na báze vodíka v reálnych podmienkach.



Technické riešenie čerpacích staníc musí umožniť čerpanie vodíkového paliva do osobných automobilov aj autobusov, a to v množstve minimálne 12 kilogramov vodíkového paliva na jedno tankovanie pri plniacom tlaku minimálne 350 barov. Mobilná čerpacia stanica musí byť prispôsobená na operatívny presun v rámci celého územia SR a rovnako musí vedieť zabezpečiť doplnenie vodíkového paliva pre osobné automobily aj autobusy na vodíkový pohon.



SIEA plánuje vyhlásiť aj ďalšie verejné obstarávanie, a to na "zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon a súvisiacich služieb". Tento autobus na vodíkový pohon bude využívaný pri prezentáciách vodíkovej dopravy počas prezentačných podujatí národného projektu Žiť energiou. V tomto prípade musí dodávateľ okrem autobusu zabezpečiť aj vodiča, prezentátora a tzv. krízové tankovanie vodíkového paliva. Počas určených podujatí sa ráta so šesťhodinovou statickou prezentáciu vodíkového autobusu a zároveň minimálne so štyrmi 20-minútovými prezentačnými okružnými jazdami počas jedného dňa podujatia.