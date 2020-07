SIEA vyhlasuje výzvy na kreatívne vouchery v roku 2020

Bratislava 23. júla (TASR) - Malí a strední podnikatelia z celého Slovenska si môžu aj v roku 2020 požiadať o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. uviedol to vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič.



SIEA podľa neho zverejnila podmienky výziev pre jednotlivé odvetvia na www.vytvor.me. Elektronickú registráciu je možné vykonávať od 3. do 31. augusta.



Spresnil, že kreatívne vouchery sú určené pre mikro-, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Vouchery, ktoré pokrývajú maximálne 50 % nákladov na služby kreatívneho priemyslu, sú od roku 2018 k dispozícii v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.



"Záujem o kreatívne vouchery v rokoch 2018 a 2019 bol naozaj vysoký a prekročil naše očakávania. Slovenským podnikateľom sme v tomto období prostredníctvom kreatívnych voucherov vyplatili 1.730.502,48 eura. V rámci aktuálne vyhlasovaných výziev môžu podnikatelia využiť 101 kreatívnych voucherov v celkovej hodnote 495.000 eur," priblížil generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.



Pri rozdeľovaní tejto sumy pre jednotlivé odvetvia kreatívneho priemyslu sa podľa Blaškovitša zohľadnili doterajší záujem žiadateľov o kreatívne vouchery, ako aj názor odborných pracovných skupín projektu. "Z dostupných zdrojov je na odvetvie reklama a marketing vyčlenených 157.000 eur, pre odvetvie ikt-programovanie je to 134.000 eur, 105.000 eur je určených pre architektúru a dizajn je stanovený vo výške 101.000 eur," doplnil generálny riaditeľ SIEA.



Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre im bude voucher spätne preplatený. Podrobné informácie o podmienkach podpory vo forme voucherov a podmienky vyhlasovaných výziev sú k dispozícii na stránke www.vytvor.me v sekcii výzvy od štvrtka.



Jurikovič poznamenal, že on-line registrácia žiadostí bude otvorená v pracovných dňoch od 3. do 31. augusta, v čase od 12.00 do 20.00 h. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie už aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Zhotovenie cenových prieskumov je potrebné vykonať ešte pred samotnou registráciou. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher.



Dodávatelia služieb, ktoré sú predmetom kreatívnych voucherov, musia podľa Jurikoviča podnikať v príslušnom odvetví kreatívneho priemyslu minimálne rok. Ak sa chcú do projektu zapojiť, môžu požiadať o zápis do zoznamu oprávnených realizátorov. Momentálne je v galérii realizátorov zverejnených viac ako 800 profilov oprávnených realizátorov. V tomto roku upresňujeme informáciu pre subjekty kreatívneho priemyslu pôsobiace v oblasti úžitkového umenia a reštaurátorstva, ktoré sa, po splnení štandardných podmienok, môžu uchádzať o zaradenie do zoznamu oprávnených realizátorov v odvetviach dizajn a architektúra. Aby však mohli byť výstupy z ich kreatívnej činnosti podporené prostredníctvom kreatívneho voucheru, musí byť preukázateľné ich využitie v rámci podnikateľskej činnosti príjemcu kreatívneho voucheru.



Jurikovič dodal, že kompletné žiadosti bude možné predkladať do 31. októbra 2020. V prípade otázok môžu záujemcovia o vouchery využívať konzultačné centrá národného projektu v Bratislave a Košiciach.