SIEA: Výroba klasických lineárnych žiariviek tento rok končí

Bratislava 11. apríla (TASR) – Európska únia (EÚ) pred časom nariadila zastavenie výroby klasických lineárnych žiariviek. Tento rok skončia výnimky pre posledné z nich. V utorok na to upozornil generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič.



Hlavným dôvodom ukončenia výroby kompaktných a lineárnych žiariviek je obsah ortuti, ktorá je nebezpečná pre ľudské zdravie. Žiarivky T5 a T8, ktoré sa najviac používajú v školách a v úradoch, prestanú vyrábať v auguste 2023.



Jurikovič uviedol, že pri maximalizovaní efektu úspory nestačí vymeniť starý zdroj za nový. "Koniec žiariviek a ich výmena za LED zdroje síce prinesie jednorazové úspory, ale ďalší potenciál prevádzkových úspor sa skrýva v riadení osvetlenia, ktoré stále nie je samozrejmosťou. Dôležité je o tom hovoriť práve teraz, keď mnohých manažérov čakajú zásadné rozhodnutia, do akej miery osvetlenie zrekonštruovať," povedal Jurikovič.



SIEA zároveň uviedla, že prevádzkovatelia budov budú riešiť dilemu, ako zabezpečiť osvetlenie v nasledujúcich mesiacoch. Preto organizuje v spolupráci so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou konferenciu s názvom Svetlo v obciach a budovách.



Bude sa na nej hovoriť aj o možnostiach, kde na výmenu osvetlenia získať podporu a ako sa v prípade obmedzeného rozpočtu nepripraviť o potenciálne úspory v budúcnosti. Podujatie sa uskutoční 17. a 18. apríla 2023 v rezorte Demänová v Liptovskom Mikuláši. Podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke organizácie SIEA.